Duisburg-Marxloh: Festnahme an Pollmannkreuz führt zu Tumult

Duisburg. 30 Angehörige eines 18-Jährigen haben bei einer Festnahme am Pollmannkreuz in Duisburg Polizisten bedrängt. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums erkannte am Sonntag zunächst eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.45 Uhr am Pollmannkreuz einen Mann, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Er soll gemeinsam mit seinem Bruder und zwei weiteren Mittätern im Januar einen 44-Jährigen vor einer Trinkhalle an der Hagedornstraße brutal überfallen und krankenhausreif geschlagen haben.

Duisburg: Polizisten bei Festnahme am Pollmannkreuz verletzt

Der Festnahme am Pollmannkreuz versuchte sich der 18-Jährige zu entziehen, er flüchtete in ein Haus an der Kaiser-Friedrich-Straße. Dort hielten ihn die Einsatzkräfte jedoch fest. Da er sich nach Polizeiangaben massiv wehrte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein, es kam zu einem Tumult, bei dem sich 30 Angehörige des jungen Mannes in dem Hausflur und auf der Straße versammelten.

Sie schrien die Polizisten an und zückten ihre Handys, um den Einsatz zu filmen. Die 17 Jahre alte Schwester des jungen Mannes versuchte immer wieder zu ihrem Bruder zu gelangen. Nachdem sie einen Platzverweis erhalten hatte, schlug und trat sie auf die Polizisten ein. Weitere Streifenwagenteams kamen zur Unterstützung, bahnten sich ihren Weg zum Einsatzort.

Mit vereinten Kräften konnten die Beamten den 18-Jährigen in einen Streifenwagen setzen. Dabei beleidigte er die Polizisten als „Hurensöhne“ und drohte damit, sie umzubringen, berichtet die Polizeipressestelle.

Auf der Wache behandelten Rettungssanitäter die gereizten Augen des 18-Jährigen, der sich bei der Auseinandersetzung mit der Polizei außerdem Verletzungen an der Nase zugezogen hatte. Weil er angab, Drogen genommen und Alkohol getrunken zu haben, entnahm ihm ein Arzt außerdem auf Anordnung eines Richters Blutproben.

Ermittlungen zur Attacke an Hagedornstraße laufen weiter

Die Polizei schrieb am Sonntagabend Anzeigen unter anderem wegen Landfriedensbruch, Widerstand, Beleidigung und Bedrohung. Zwei Einsatzkräfte verletzten sich bei dem Tumult leicht, konnten aber im Dienst bleiben. Die Kriminalpolizei überprüft nun die Tatbeteiligung der Angehörigen.

Die Ermittlungen zum Angriff auf der Hagedornstraße laufen ebenfalls weiter, die beiden Geschwister kristallisieren sich als Haupttäter heraus, so die Ermittler. Der 20 Jahre alte Bruder sitzt bereits seit Februar in Untersuchungshaft. Die beiden weiteren Tatverdächtigen im Alter von 16 und 20 Jahren wurden vernommen, bleiben jedoch auf frei.