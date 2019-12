Zwei Männer haben in Duisburg einen Kiosk überfallen – sind aber ohne Beute wieder abgezogen.

Duisburg. Zwei Maskierte haben Freitagabend einen Kiosk in Duisburg-Bruckhausen überfallen. Sie drohten mit einer Schusswaffe – machten aber keine Beute.

Duisburg: Maskierte Männer überfallen Kiosk mit Schusswaffe

Bewaffnet mit einer Schusswaffe sollen zwei maskierte Männer am Freitagabend einen Kiosk im Duisburger Stadtteil Bruckhausen überfallen haben. Wie die Polizei berichtete, seien die beiden Unbekannten gegen 19.15 Uhr in das Büdchen an der Bayreuther Straße gekommen.

Einer der beiden Täter habe das Hinterzimmer des Ladens betreten und dort den Kioskverkäufer mehrfach mit dem Griff der Schusswaffe geschlagen. Der zweite Mann habe sich derweil im Kassenbereich aufgehalten.

Unvermittelt hätten die beiden Räuber dann aber von ihrem Opfer abgelassen und seien in Richtung Duisburg-Beeck davongelaufen. „Vermutlich wurde nichts geraubt“, teilte die Polizei mit.

So werden die beiden Täter beschrieben:

Männlich, dunkle Basecap, rotes Bandana vor dem Gesicht, schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe

Männlich, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, dunkle Hose, weiße Schuhe, bewaffnet mit schwarzer Schusswaffe