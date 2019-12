Duisburg. Zwei Männer mit Sturmhauben und schwarzen Kapuzenpullovern haben einen Supermarkt in Hochheide überfallen. Sie drohten mit Hammer und Messer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Maskierte Räuber drohen in Discounter mit Hammer

Zwei maskierte Männer haben am Freitag, 6. Dezember, einen Supermarkt in Duisburg-Hochheide überfallen. Die Kripo fahndet nach den Tätern.

Sie hatten den Discounter an der Kirchstraße am Nikolaustag gegen 19.40 Uhr ausgeraubt. Das Duo bedrohte die beiden Angestellten (42 und 43 Jahre) an der Kasse mit einem Messer und mit einem Hammer. Das so geraubte Bargeld verstauten die beiden schlanken, etwa 1,70 Meter großen Männer in einer schwarzen Tasche der Marke Nike. Danach flüchteten sie.

Beide Täter hatten nach Zeugenangaben dunkle Augen und trugen schwarze Handschuhe, Sturmhauben aus Wolle und schwarze Kapuzenpullis. Deren Kapuzen hatten sie über die Sturmhauben gezogen.

Zeugen, die genauere Angaben zu den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Kripo (KK 13) unter der Rufnummer 0203 280-0.