Duisburg-Meiderich: Auto mit Feuerwerkskörper angezündet

Duisburg. Unbekannte haben in Meiderich mit Pyrotechnik ein Auto angezündet. Schon am Abend zuvor war in der Nähe ein Zigarettenautomat gesprengt worden.

Schon wieder haben Unbekannte in Meiderich Pyrotechnik gezündet und damit Schaden angerichtet. Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten am Dienstagabend wurde jetzt in der Nacht zu Donnerstag an der Ecke Lohengrinstraße/Auf dem Damm ein Auto durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich um einen Silvesterböller oder einen Feuerwerkskörper gehandelt haben. Beamte von der benachbarten Wache hatten gegen 2.50 Uhr einen lauten Knall gehört und waren sofort ausgerückt.

Polizei Duisburg untersucht Zusammenhang mit Automatensprengung

Die Polizisten bemerkten im dichten Rauch einen qualmenden Wagen. Die alarmierte Feuerwehr klemmte die Batterie ab. An dem Wagen entstand ein hoher Sachschaden; Innenraum und Unterboden wurden stark beschädigt. Niemand wurde verletzt.

Die Kripo ermittelt nun, wer für die Tat infrage kommt und ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit der Sprengung des Zigarettenautomaten an der Baustraße gibt. Nach ersten Zeugenaussagen sollen nach dem Knall zwei schwarz gekleidete, zwischen 1,80 und 1,85 Meter große Männer auf der Mauerstraße in Richtung Skater-Tunnel gelaufen sein.

Hinweise zu diesem tatverdächtigen Duo oder anderen verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.