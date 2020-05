Duisburg: Polizei fahndet mit Foto nach Taschendieb

Duisburg. In Duisburg-Hamborn hat ein Taschendieb eine Seniorin bestohlen. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach ihm.

Die Polizei sucht nach diesem Tatverdächtigen. Foto: Polizei Duisburg

Wie die Polizei am Freitag bekanntgab, schlug der unbekannte Mann bereits am 17. Januar gegen 11 Uhr an der Duisburger Straße in Hamborn zu: In einem Supermarkt stahl er die Geldbörse einer 79-Jährigen. Anschließend hob er mit ihrer EC-Karte Geld ab. Dabei wurde er von einer Videokamera gefilmt.

Duisburg: Kripo nimmt Hinweise entgegen

Laut Beschluss dürfen diese Bilder nun zur Fahndung verwendet werden. Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter 0203 280 0 entgegen.

