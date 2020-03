Duisburg: Polizei meldet zwölf Unfallfluchten an einem Tag

Duisburg. Unfallfluchten in Duisburg: Zwölf Fahrer haben am Donnerstag Blechschäden verursacht und sich davongemacht, ohne die Polizei zu rufen.

Die Polizei Duisburg hat am Donnerstag zwölf Unfallfluchten aufgenommen. In neun Fällen haben Autofahrer andere Autos beim Ein- oder Ausparken beschädigt. In zwei dieser Fälle haben Zeugen die Polizei alarmiert und Hinweise auf die Flüchtenden gegeben, in zwei weiteren Fällen haben die Verursacher Zettel mit ihren Personalien hinterlassen. Vor Gericht könne das dennoch als Fahrerflucht gewertet werden, mahnt die Polizei. Wichtig sei, den Unfall sofort der Polizei zu melden.

Auf der Moerser Straße hat ein Fahrer, der mit Hänger unterwegs war, einen Roller geschnitten. Der Rollerfahrer musste eine Vollbremsung machen, kam auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und kippte auf dem Grünstreifen um. Verletzt wurde der 56-Jährige nach Polizeiangaben nicht. Gesucht wird jetzt der Fahrer des weißen Wagens.

In Meiderich hat der Fahrer eines schwarzen Mercedes der S-Klasse mit Oberhausener Kennzeichen beim Abbiegen einen Unfall gebaut: Er fuhr auf der Koopmannstraße gegen 17.55 Uhr gegen das Heck eines blauen Daimlers und setzte seine Fahrt trotzdem unbeeindruckt fort.

Wer Hinweise zu den Unfallfluchten geben kann, möge sich unter Tel. 0203/280-0 bei der Polizei melden.