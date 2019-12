Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag ein illegales Autorennen in Duisburg gestoppt.

Duisburg. Zwei Männer haben sich in der Nacht zu Dienstag in Duisburg mit quietschenden Reifen ein Autorennen geliefert. Die Polizei stoppte die Fahrer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Polizei stoppt in der Nacht illegales Autorennen

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag ein illegales Autorennen in Duisburg gestoppt. Laut den Beamten sollen zwei Männer mit ihren Autos an der Ampelkreuzung an der Duisburger Straße/Kampstraße gestanden haben. Als die Ampel dann auf Grün umsprang, sollen sie mit quietschenden Reifen beschleunigt haben und in Richtung Norden gerast sein.

Polizei zieht Führerscheine der Männer ein

Erst als einer der beiden Fahrer eine Kontrollstelle der Polizei auf der Duisburger Straße bemerkte, machte er eine Vollbremsung. Der andere Fahrer wurde von den Beamten angehalten.

Die Polizei stellte außerdem die Führerscheine sowie die Autos der Männer sicher. Den 23- und 25-jährigen Fahrern droht nun ein Strafverfahren. (red)