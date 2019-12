Der Weihnachtsmarkt in Duisburg lockt viele Besucher in die Innenstadt.

Duisburg. Veranstalter Duisburg Kontor zieht für den Weihnachtsmarkt eine erste Bilanz: Was gut ankam und was die Besucher noch an Highlights erwartet.

Duisburg: Positive Zwischenbilanz für den Weihnachtsmarkt

Halbzeit auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt: Seit dem 14. November hat sich die Innenstadt in ein stimmungsvolles und strahlendes Lichtermeer mit verzierten Holzhütten verwandelt. Veranstalter Duisburg Kontor zieht ein erstes positives Fazit:

„Freiluftveranstaltungen sind grundsätzlich immer abhängig von der jeweiligen Witterung. Diese war in den ersten drei Wochen des Weihnachtsmarktes fast ideal. Dieser Umstand war der Garant für den guten bis sehr guten Besuch unseres Weihnachtsmarktes“, sagt Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg Kontor GmbH.

123 Buden auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg

Mit seinen 123 Hütten stehe der Weihnachtsmarkt in Duisburg für ein vielseitiges Angebot. Die Redaktion hat die zehn Lieblingsbuden auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt gesucht und gefunden: Dazu gehört das Riesenrad, das sich laut Veranstalter großer Beliebtheit erfreut und nach einem Jahr Zwangspause wieder in Duisburg seine Runden dreht.

Gerade die bunte Mischung aus Kunsthandwerk und etwa dem breiten Gastronomie-Angebot, mache den Weihnachtsmarkt attraktiv, so der Veranstalter. Wie hoch die Standgebühren auf dem Budenzauber in Duisburg sind, erfahren Sie in hier.

Verkaufsoffener Sonntag wartet auf die Besucher

Auch Neuerungen im Angebot kommen laut Veranstalter gut an: Dazu zählt der Rätsel-Rundgang, der startend und endend an der Tourist Information die Besucher mit den Händlern ins Gespräch bringen und über den kompletten Markt führen soll. Und auch das Xmas-Ticket-Ruhr funktioniere. Mit diesem ÖPNV-Angebot kann der Kunde VRR-weit bequem die Weihnachtsmärkte in Duisburg, Essen und Dortmund anfahren und erhält obendrauf noch Gutscheine und Ermäßigungen.

„Nach der guten ersten Hälfte unseres Weihnachtsmarktes hoffen wir auf eine mindestens genauso starke zweite“, sagt Uwe Kluge. Die Besucher des Weihnachtsmarktes in Duisburg können sich etwa noch auf einen verkaufsoffenen Sonntag am 29. Dezember freuen. Darüber hinaus kann in diesem Jahr bis 30. Dezember in stimmungsvoller Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein getrunken werden.

