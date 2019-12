Duisburg. Prominente wie MSV-Manager Ivo Grlic haben mit großem Erfolg Glühwein für den guten Zweck auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt verkauft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Promi-Wirte sammeln 6000 Euro für den guten Zweck

Das Ergebnis von der erfolgreichen Premiere im Vorjahr ist diesmal noch mal gesteigert worden – von 5300 auf 6000 Euro. Zahlreiche Prominente wie MSV-Manager Ivo Grlic oder RTL-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen hatten am Montag, 9. Dezember, wieder Glühwein für den guten Zweck in „Bernie’s Alm“ auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt verkauft.

Und weil die Spendenboxen ebenfalls gut gefüllt waren und auch die Versteigerung eines brandneuen I-Phones gut lief, kam am Ende die Summe von 5834,36 Euro zusammen. „Wir runden wir das Ergebnis auf 6000 Euro auf“, sagt Bernie Kuhnt, Betreiber der Almhütte.

Spenden gehen an Duisburger Vereine und Institutionen

In den kommenden Tagen sollen die Spenden an die Tafel, das Frauenhaus, die Vereine „Wildwasser“ und „City-Wärme“ übergeben werden. Darüber hinaus sollen auch die „Zebra-Kids“ und „Immersatt“ profitieren.

Kuhnt möchte sich bei allen herzlich bedanken, die sein Team auch bei der zweiten Benefizaktion unterstützt haben: „Vielen Dank an unsere Gäste, die trotz des schlechten Wetters den ,Aufstieg’ in unsere Alm gemeistert haben. Und vielen Dank an die Promi-Wirte, Sportler und Künstler, die ohne langes Zögern sofort für die gute Sache bereit standen.“