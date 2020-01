Duisburg: Psychisch Kranker (39) bestreitet Gewalttaten

Wegen nicht weniger als 12 Straftaten steht ein 39-jähriger Hochfelder vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz. Zwischen August 2018 und Juli 2019 soll er unter anderem seine getrennt lebende Ehefrau mit dem Tode bedroht haben und mehrfach seinen Bruder attackiert haben. Nun droht im die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Am 26. Februar 2019 soll der Beschuldigte seinen Bruder an der Münzstraße in der Innenstadt mit einem Messer verletzt haben. Der Mann erlitt eine Wunde am Kopf, die mit drei Stichen genäht wurde. Bei einem weiteren Vorfall soll er dem Verwandten gedroht haben, ihn umzubringen und versucht haben, ihm ins Ohr zu beißen.

Besicher der Niederrheinterme belästigt: Platzverweis

Zudem soll sich der 39-Jährige auch bei einem Vorfall mit der Polizei angelegt haben. In der Niederrheintherme hatte er am 26. Mai 2019 Besucher belästigt und einen Platzverweis kassiert. Daraufhin soll er einen Angestellten des Bades bespuckt und ihm gedroht haben, ihm den Hals auf- und das Geschlechtsteil abzuschneiden. Das ist aber auch die einzige Tat, die der Beschuldigte zugibt.

„Für uns Libanesen ist das nur so eine Redewendung“, meinte er treuherzig. Alle anderen Taten bestreitet der 39-Jährige. „Ich will euch ja nicht so viel Arbeit machen“, bedauerte er Richtung Gericht. „Aber ich bin ganz entspannt, weil ich nichts getan habe.“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der psychisch kranke Beschuldigte im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte. Das Landgericht muss nun über den Antrag entscheiden, den Mann zum Schutz der Allgemeinheit dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Bis zum 16. Januar sind fünf weitere Verhandlungstage geplant.