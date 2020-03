Ein Rettungswagen brachte die Seniorin nach dem Unfall in Duisburg in eine Klinik.

Unfall Duisburg: Radfahrerin erfasst Seniorin am Toeppersee

Duisburg. Bei einem Überholmanöver hat eine Radfahrerin am Toeppersee in Duisburg eine 79-Jährige erfasst. Rettungswagen brachte die Seniorin in Klinik.

Am Toeppersee im Duisburger Westen ist am Samstag eine Radfahrerin mit einer Spaziergängerin zusammengeprallt. Die 79 Jahre alte Fußgängerin stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei konnte die 42 Jahre alte Radfahrerin bei dem Überholmanöver gegen 10.45 Uhr nicht mehr ausweichen.