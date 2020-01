Duisburg. Ein Unbekannter hat eine 90 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Duisburg überfallen. Er stieß sie gegen eine Wand und griff nach Schmuck.

Duisburg: Räuber überfallt 90-Jährige in ihrer Wohnung

Ein Unbekannter hat in Duisburg-Neudorf eine 90 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung ausgeraubt.

Laut Polizei klopfte der Mann am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr an die Wohnungstür der Seniorin an der Wildstraße. Als die Frau die Tür öffnete, stieß er sie gegen eine Wand und drang in die Wohnung ein.

Duisburg: Räuber stiehlt Schmuck von Seniorin

Dort griff er nach Schmuck und flüchtete. Die 90-Jährige überstand den Überfall körperlich unverletzt.

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten, der laut Beschreibung der Seniorin zur Tatzeit eine dunkle, bis zu den Knien hängende Jacke und eine Baseballkappe getragen haben. Hinweise zu dem Mann nimmt das Kommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.