Dieser gefährliche Köder - eine Mettwurst gespickt mit einer Klinge - lag an Neujahr im Landschaftspark Duisburg aus.

Duisburg. Der Wurstköder war mit einer Klinge präpariert und lag im Landschaftspark Duisburg. Die Polizei fahndet nach dem Hundehasser und sucht Zeugen.

Duisburg: Rasierklinge im Wurstköder - Polizei sucht Zeugen

Eine Rasierklinge, die in einer Mettwurst versteckt war – diese Entdeckung machte Melissa Michels am Neujahrstag im Landschaftspark in Duisburg. Zum Glück konnte sie verhindern, dass ihr Hund die präparierte Wurst frisst.

Auf Facebook warnte sie andere Hundehalter vor der Gefahr.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen im Landschaftspark beobachtet haben. Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt und kann unter 0203/280-0 erreicht werden.