Luftbilder Duisburg: Rheinhochwasser sorgt für riesige Seen in den Auen

Duisburg. Das Rheinhochwasser lässt in den Auen bei Duisburg riesige Seen entstehen. Unsere Luftbilder zeigen das ganze Ausmaß um den Fluss.

An der Mühlenweide, am Eurogate oder in den Rheinauen – die Auswirkungen des Hochwassers sind in Duisburg nicht zu übersehen. Unser Luftbildfotograf Hans Blossey ist über den Rhein geflogen und hat spektakuläre Bilder gemacht:

Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen 1 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser zwischen Duisburg Walsum und Dinslaken / Voerde, überschwemmte Rheinauen, Frachtschiffe, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser zwischen Duisburg Walsum und Dinslaken / Voerde, überschwemmte Rheinauen, Frachtschiffe, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

3 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser bei Duisburg Walsum, überschwemmte Rheinauen, Frachtschiffe, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

4 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser bei Duisburg Walsum, überschwemmte Rheinauen, Frachtschiffe, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser bei Duisburg Walsum, Hochspannungsmast im Wasser, überschwemmte Rheinauen, Frachtschiffe, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser bei Duisburg Walsum, überschwemmte Rheinauen, Frachtschiffe, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser zwischen Laar und Homberg, Friedrich-Ebert-Brücke, Brückentürme, Frachtschiffe, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

8 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinorange, Ruhrmündung in den Rhein bei Duisburg, Hochwasser, braunes Schmelzwasser, klares Ruhrwasser, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

9 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinorange, Ruhrmündung in den Rhein bei Duisburg, Hochwasser, braunes Schmelzwasser, klares Ruhrwasser, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinorange, Ruhrmündung in den Rhein bei Duisburg, Hochwasser, braunes Schmelzwasser, klares Ruhrwasser, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinorange, Ruhrmündung in den Rhein bei Duisburg, Hochwasser, braunes Schmelzwasser, klares Ruhrwasser, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

12 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinhochwasser, Ruhrort, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

13 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Hebeturm Homberg-Ruhrorter Rheintrajektanstalt, Hafen Homberg mit Hochwasser, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinorange, Ruhrmündung in den Rhein bei Duisburg, Hochwasser, braunes Schmelzwasser, klares Ruhrwasser, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

15 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rhein bei Duisburg, Neuenkamp-Brücke. Rheinbrücke, Duisburg-Homberg, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Mühlenweide Biergarten Sevens bei Rheinhochwasser, Wimpelmast im Wasser, Ruhrort, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Mühlenweide Biergarten Sevens bei Rheinhochwasser, Wimpelmast im Wasser, Ruhrort, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Hochhaus am Rheinufer, Hotel Rheingarten, Frachtschiffe auf dem Rhein, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Hochhaus am Rheinufer, Hotel Rheingarten, Frachtschiffe auf dem Rhein, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rhein bei Duisburg, Neuenkamp-Brücke. Rheinbrücke, Duisburg-Homberg, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rhein bei Duisburg, Neuenkamp-Brücke. Rheinbrücke, Duisburg-Homberg, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, überschwemmtes Naturschutzgebiet Werthauser Wardt, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

23 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, überschwemmtes Naturschutzgebiet Werthauser Wardt, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

24 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, überschwemmtes Naturschutzgebiet Werthauser Wardt, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

25 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, überschwemmtes Naturschutzgebiet Werthauser Wardt, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

26 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Logport Duisburg, Duisport, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, HKM Stahlwerk, Logport Duisburg, Duisport, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

28 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, HKM Stahlwerk, Logport Duisburg, Duisport, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

29 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Containerterminal Logport 2, Duisburg, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

30 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, HKM Stahlwerk,Naturschutzgebiet Rheinaue Ehingen, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, HKM Stahlwerk,Naturschutzgebiet Rheinaue Ehingen, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinbogen zwischen Duisburg und Krefeld-Uerdingen, Krefeld-Uerdinger Brücke, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

33 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinbogen zwischen Duisburg und Krefeld-Uerdingen, Krefeld-Uerdinger Brücke, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 1 Bewertung

34 / 34 Duisburger Rheinhochwasser lässt riesige Seen entstehen Luftbild, Rheinbogen zwischen Duisburg und Krefeld-Uerdingen, Krefeld-Uerdinger Brücke, Hochwasser am Rhein, Duisburg, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: www.blossey.eu Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

