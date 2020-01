Duisburg. Ein Unbekannter hat am Sonntag ein Auto in Meiderich angezündet. Unklar ist, ob ein Bezug zur Serie von Autobrandstiftungen in Walsum besteht.

Duisburg: Schon wieder brennt ein Auto, diesmal in Meiderich

Erneut haben Unbekannte im Duisburger Norden ein Auto angezündet: in Meiderich auf der Westender Straße.

Dort war am Sonntag um 17.50 Uhr ein geparktes Auto, ein blauer Peugeot 208, in Flammen aufgegangen. Die Pressestelle der Polizei Duisburg hat das am Montagmorgen bestätigt.

Laut Besitzerin handelt es sich um Brandstiftung: Der oder die Täter hatte das Feuer demnach durch einen Brandsatz auf dem rechten Vorderreifen entzündet. Der Wagen stand in Obermeiderich abseits vor dem ehemaligen Kindergarten Maria Königin an der Westender Straße.

Anders als bei der Brandserie im Stadtbezirk Walsum lag der Tatzeitpunkt am Sonntag nicht in der Nacht. Zwischen dem 4. Dezember und dem 3. Januar wurden in Walsum – in den Stadtteilen Vierlinden, Aldenrade und Alt-Walsum – sieben Autos jeweils zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens angezündet. Die Polizei geht zurzeit von einem Serientäter aus.

Ob ein Zusammenhang zwischen der Brandserie von Walsum und der Brandstiftung in Mittel-/Obermeiderich möglich ist, dazu machte die Polizei Duisburg am Montagmorgen noch keine Angaben.