Feuerwerk am Duisburger Neujahrshimmel. Am Boden waren die Retter der Feuerwehr Duisburg stundenlang im Dauereinsatz. Feuerwerkskörper forderten mehrere Verletzte und Brandopfer.

Duisburg. Die Feuerwehr musste in der Neujahrsnacht den Ausnahmezustand ausrufen. Sanitäter versorgten zahlreiche Schwerverletzte, auch mehrere Brandopfer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Schwerverletzte und Wohnungsbrände durch Feuerwerk

Wohnungsbrände mit Menschenrettung und Verletzten, schwere Verwundungen durch Feuerwerk, Retter im Dauereinsatz: Das Jahr 2020 begann in Duisburg mit sehr viel Arbeit für die Feuerwehr. Auch der Missbrauch von Feuerwerkskörpern forderte in der Neujahrsnacht in Duisburg mehrere Verletzte.

Gegen 1 Uhr, so meldete die Leitstelle, „wurde kurzzeitig der Ausnahmezustand für den Brandschutz ausgerufen“: Zwischen Mitternacht und 2 Uhr rückten die Rettungssanitäter zu 35 Einsätzen aus, die Feuerwehr registrierte 34 Einsätze im Brandschutz. „Die Telefone standen zu dieser Zeit nicht still.“

Im Rettungsdienst mussten mehrere Personen behandelt werden, „nachdem Feuerwerkskörper in Hand oder Gesicht gezündet hatten“, meldet die Leitstelle. „In einem Fall verlor eine Person wahrscheinlich einen Finger.“

A3 bei Duisburg: Massenkarambolage am Kreuz Kaiserberg

Zwei Stunden lang waren etliche Duisburger Einsatzkräfte ab 3.10 Uhr allein nach einer Massenkarambolage auf der Autobahn 3 am Kreuz Kaiserberg gefordert.

Dabei wurden 18 Fahrzeuge in Unfälle verwickelt. Nach Angaben der Feuerwehr Duisburg wurden 13 Personen verletzt, fünf von ihnen schwer.

Brand in Mehrfamilienhaus: Viele Verletzte durch Rauchgas in Fahrn

Zu einem der größten Einsätze in der Neujahrsnacht mit mehreren Verletzten rückte die Feuerwehr um etwa 4.30 Uhr nach Fahrn im Norden der Stadt aus: Im Treppenraum eines Wohnhauses an der Friedrich-Ebert-Straße 17 brannte ein Kinderwagen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Der Qualm verbreitete sich im gesamten Mehrfamilienhaus und mehreren Wohnungen.

Eine Person sprang aus dem Fenster, mehrere Bewohner wurden über die Drehleiter gerettet. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, mehrere Bewohner erlitten jedoch eine Rauchvergiftung, so ein Sprecher der Leitstelle: „32 Patienten wurden gesichtet, acht von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.“

Die DVG stellte einen Bus für die Menschen, die vor Ort bleiben konnten. Die Polizei hat das Haus beschlagnahmt. Die Lüftung des Gebäudes dauerte jedoch einige Stunden. Wegen der großen Anzahl von Verletzten wurde die Duisburger Kräfte durch Retter aus Mülheim und dem Kreis Wesel unterstützt.

Die Lüftung des Gebäudes dauerte jedoch einige Stunden.

Silvester-Raketen verursachen Brände in Beeck und Neudorf

Zwei Silvester-Raketen lösten nach Angaben der Feuerwehr zwei Haus- beziehungsweise Wohnungsbrände aus:

Auf der Weststraße in Beeck kam es durch eine Rakete zu einem Feuer auf einem Balkon im 4. Obergeschoss. Das Feuer war schnellgelöscht.

Ebenfalls eine Rakete soll einen Brand in Neudorf ausgelöst haben: Eine Wohnung im zweiten Stockwerk brannte. Ein Mensch wurde verletzt. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Scheunenbrand in Rumeln-Kaldenhausen

In Rumeln-Kaldenhausen ging eine Scheune in Flammen auf: Der Brand im Bereich Mühlenweg/Sittardweg wurde gegen 1.45 Uhr gemeldet. Das nach Angaben der Einsatzkräfte etwa acht mal zehn Meter große Gebäude wurde durch das Feuer schwer beschädigt, „ein Innenangriff war nicht mehr möglich“, meldet ein Sprecher der Leitstelle. Der Einsatz forderte die Einsatzkräfte mehrere Stunden.

Darüber hinaus musste die Feuerwehr mehrere Müllcontainer und Sträucher löschen.

Die städtische Wehr dankte am Neujahrsmorgen den Freiwilligen Feuerwehren Duisburgs: Über 100 Kameradinnen und Kameraden waren ehrenamtlich im Einsatz. (pw)