Brötchen an Ostern Duisburg: So öffnen die Bäckereien an den Oster-Feiertagen

Duisburg Frische Brötchen zum Frühstück gibt es in Duisburg auch an den Ostertagen. Die Duisburger Bäcker bitten zur besseren Planung um Vorbestellungen.

Die Duisburger Bäcker rechnen über die Ostertage mit einem Kundenansturm und bitten um Vorbestellungen. Sonst besteht nach Angaben der Bäcker-Innung Rhein-Ruhr die Gefahr, dass die Kunden vor ausverkauften Brotregalen stehen.

„Schuld daran ist nicht eine Nahrungsmittelknappheit, sondern eine schlechte Planbarkeit der nötigen Mengen“, erläutert Stefan Agethen, der in Duisburg vier Filialen der Bäckerei Agethen führt und zugleich Referent der Bäcker-Innung Rhein-Ruhr ist. Deshalb benötigten die Bäcker in Duisburg diesmal verstärkt die Hilfe ihrer Kunden.

So öffnen die Duisburger Bäckereien an den Ostertagen

Wie die Bäcker-Innung Rhein-Ruhr informiert, seien die handwerklichen Bäckereien zwar gut gerüstet und könnten für die Ostertage genügend Produkte herstellen – um aber Schlangen und Versorgungsengpässe zu vermeiden, bittet die Bäcker-Innung "eindringlich" um Vorbestellungen.

Zugleich weist die Bäcker-Innung auf die Öffnungszeiten der Bäckereien an den Ostertagen hin. Trotz der Corona-Krise würden die üblichen Regelungen für Bäcker zum Osterwochenende gelten: So dürfen Bäcker am Karfreitag für fünf Stunden öffnen; am Ostersamstag wie an einem normalen Samstag; am Ostersonntag ebenfalls für fünf Stunden. Lediglich am Ostermontag bleibt die Bäckereien in NRW wie schon seit Jahren geschlossen.

