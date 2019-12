Duisburg: So öffnen die Bäckereien Weihnachten und Silvester

Wo gibt es frische Brötchen? Alle Jahre wieder kommt die Frage nach den Ladenöffnungszeiten der Bäcker in Duisburg. Hier steht, wo es auch an Weihnachten noch frische Croissants und Stuten gibt.

Brötchen auf dem Fließband in einer Großbäckerei. Foto: Achim Scheidemann / dpa

Wann welches Geschäft aufmacht, das klärt das Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten. Grundsätzlich dürfen an Sonn- und Feiertagen Läden aufmachen, die Blumen, Zeitungen oder Backwaren anbieten – und zwar maximal für fünf Stunden. Diese Regel gilt aber nicht am zweiten Weihnachtstag. Bei zwei zusammenhängenden Feiertagen darf der Laden nur am ersten Tag geöffnet werden.

Ausnahmen bestehen aber für die Läden im Duisburger Hauptbahnhof. Sie dürfen den ganzen Tag geöffnet haben. Tankstellen dürfen ebenfalls durchgehend im Betrieb sein – und auch Brötchen verkaufen.

Öffnungszeiten von Bäckereien im Überblick:

Die Filialen von Döbbe haben Heiligabend von morgens früh bis 13 Uhr geöffnet, an Silvester bis 14 Uhr (Ausnahme: Wanheim schließt um 13 Uhr), die Filiale am Neumarkt in Ruhrort bis 16 Uhr und die in Meiderich an der Westender Straße sogar bis 18 Uhr. „Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr haben wir geschlossen, damit alle unsere Mitarbeiter zuhause im Kreis ihrer Lieben den Feiertag genießen können“, betont Marketingleiterin Iris Raith.

Die Bäckerei Kamps lässt ihre Bäckereien von Franchise-Nehmern betreiben, die selbst über die Öffnungszeiten entscheiden. Die Filiale im Duisburger Hauptbahnhof hat Heiligabend bis 16 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen von 7 bis 20 Uhr, Silvester bis 18 Uhr und an Neujahr von 8 bis 20 Uhr.

Bei Schollin sind alle Filialen am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr geschlossen. Heiligabend sind die meisten Läden bis 13 Uhr, an Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Agethen gönnt sich und den Mitarbeitern ein freies Weihnachten, Heiligabend ist bis 12 Uhr, Silvester bis 12.30 Uhr geöffnet, an Neujahr sind die Filialen ebenfalls geschlossen.

Bei Bolten bleiben alle Filialen an den Weihnachtstagen und an Neujahr geschlossen. Am Heiligen Abend sind die meisten Duisburger Filialen bis 13 Uhr geöffnet, an Silvester bis 14 Uhr. Morgens geht es je nach Standort zwischen 5 und 8 Uhr los.

Die Bäckerei Middelberg in Meiderich auf der Von-der-Mark-Straße hat Heiligabend von 7.30 bis 13.30 Uhr, am ersten Weihnachtstag von 7.30 bis 12 Uhr, an Silvester von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet, Neujahr „dürfen die Kollegen ausschlafen“, schreibt Frank Tewiße.

Apotheken-Notdienst an den Feiertagen:

Neben den Notdienst-Apotheken hat die Malteser-Apotheke am Hauptbahnhof täglich auf: Heiligabend und Silvester von 9 bis 16 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr von 10 bis 18 Uhr. Weitere Apotheken im Bereich Duisburg sind unter www.aponet.de zu finden.

Für spontane Geschenk-Nöte hat auch McPaper an den Feiertagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet, geschlossen ist nur an Neujahr.