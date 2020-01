Duisburg: Stammzelltransplantation bei Leukämie-Patient

Eine allogene Stammzelltransplantation ist erstmals bei einem Patienten am Helios Klinikum Duisburg erfolgreich durchgeführt worden. Die Therapie, die eigentlich nur an Universitätskliniken praktiziert wird, hat Priv. Doz. Dr. Götz Ulrich Grigoleit, seit einigen Monaten Chefarzt der Hämatologie und Onkologie am Helios St. Johannes, in der Hamborner Klinik eingeführt.

Die Erleichterung ist bei Andreas Fendel noch hörbar. „Wenn ich das mit dem Gesicht nicht gehabt hätte, wäre die Leukämie nicht bemerkt worden. Wer weiß, was dann gewesen wäre“, sagt der 69-Jährige. Eine plötzliche Lähmung der linken Gesichtshälfte führte ihn im April 2019 zu seinem Hausarzt. Blutuntersuchungen ergaben dann die Diagnose: Leukämie. Jetzt sitzt der Gronauer auf seinem Krankenbett und darauf wartet, dass sein Sohn ihn abholt. Knapp 20 Tage nach einer Stammzelltransplantation wird Fendel nun in die ambulante Weiterbehandlung entlassen.

Leukämie: Therapie hat beim Patienten bestens angeschlagen

„Eine konventionelle Chemotherapie alleine war nicht möglich“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Götz Ulrich Griogoleit, der seit Januar 2020 die Gesamtleitung der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Helios Klinikum in Duisburg übernommen hat. Sein Vorgänger, Prof. Dr. Carlo Aul, ging Ende des Jahres in den Ruhestand. „Wir haben uns gemeinsam mit dem Patienten für eine allogene Stammzelltransplantation entschieden, auf die er bestens angeschlagen hat“, berichtet Dr. Grigoleit.

Dabei erhält der Patient Knochenmark, dass aus dem Beckenkamm eines Spenders gewonnen wird oder Blutstammzellen, die aus dessen Blut entnommen werden. Wichtig ist dabei, dass bestimmte Gewebemerkmale des Spenders möglichst vollständig mit denen des Empfängers übereinstimmen. Nur so kann eine mögliche Abstoßungsreaktion des Körpers vermieden werden. Es gibt unendlich viele Kombinationen dieser Merkmale, die Wahrscheinlichkeit, einen „genetischen Zwilling“ zu finden, ist daher sehr gering. Bei etwa einem Drittel der Patienten sind Geschwister dieser genetische Zwilling.

Spender findet sich am häufigsten in der Familie

Wenn kein passender Spender in der Familie zu finden ist, wird in nationalen und internationalen Knochenmarksspenderregistern nach einem passenden Spender gesucht. Dies war auch bei Andreas Fendel der Fall. „Im Endeffekt können wir sagen, dass es sich bei dem Spender um einen DKMS-registrierten Menschen aus Deutschland handelt“, erklärt Grigoleit.

Duisburg Therapie für Patienten mit Grunderkrankungen Die allogene Stammzelltransplantation ist eine kurative (heilende) Therapie für Leukämie-Patienten, die außerdem unter anderen hämatologischen Grunderkrankungen leiden. Sie wird an onkologischen Zentren, überwiegend Universitätskliniken, durchgeführt. Mit PD Dr. Götz Ulrich Grigoleit ist am Helios-Klinikum nun ein Chefarzt für die Hämatologie und Onkologie mit einer besonderen Expertise im Bereich der allogenen Stammzelltransplantation tätig. Der Nachfolger von Prof. Dr. Carlo Aul war zuvor seit 2008 oberärztlich und ab 2012 als Leiter des Schwerpunktes allogene Stammzelltransplantation am Uniklinikum Würzburg tätig und bringt die notwendige Erfahrung mit, um die Stammzelltransplantation am Helios St. Johannes zu etablieren.

Es sei von höchster Wichtigkeit, dass sich mehr Menschen bei der Deutschen Knochemarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen, betont der Chefarzt. Nur so kann gewährleistet werden, dass möglichst viele Patienten mit einer Stammzelltransplantation geretten werden können. Für die Registrierung in der Spenderkartei, die sogenannte Typisierung, reicht eine Speichelprobe. „Jeder kann sich auf der Webseite der DKMS unter www.dkms.de informieren und lassen sich registrieren!“