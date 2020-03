Ein Jahr ist es her, dass der evangelische Pfarrer Dietrich Köhler-Miggel bei seinem allerletzten, bei seinem Abschiedsgottesdienst, zusammenbrach und wenig später im Krankenhaus starb. Ein Schock für die Gemeinde und für den ganzen Duisburger Süden, damals wie heute, niemand hatte mit dem plötzlichen Tod des beliebten Geistlichen gerechnet. Am Dienstag, auf den Tag genau ein Jahr nach der Tragödie, öffnete Köhler-Miggels alte Kirche, die Jesus-Christus-Kirche in Buchholz, ihre Pforten und feierte einen Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Pfarrer. Wir haben mit Trauergästen und alten Wegbegleitern gesprochen.

Essener Weihbischof trauert um einen „Leidensgenossen“

Lange Zeit war er der katholische Kollege an „KöMis“ Seite: Ludger Schepers. Heute ist der Geistliche Weihbischof in Essen, von 1990 bis 2008 war er Gemeindepfarrer von St. Judas Thaddäus in Buchholz, also quasi Nachbar der evangelischen Gemeinde Jesus-Christus. „Dietrich und ich haben uns gegenseitig immer geschätzt, sowohl in der Arbeit als auch in unserem Glauben“, sagt der Bischof heute.

Intensiv sei ihr Austausch stets gewesen, erinnert sich Schepers, „vor allem, weil wir beide so unser Leid mit unseren Kirchen hatten.“ Ihre Bibelgespräche allerdings, erklärt Ludger Schepers, haben sie verbunden, eine schöne Zeit, an die sich der Weihbischof heute gerne erinnert. „Wir haben zusammen auch einige Projekte verwirklicht, unsere Kleiderkammer etwa. Und unsere ökumenischen Gottesdienste waren für uns beide immer ein besonderer Höhepunkt.“

Der Geist der Tragödie hängt auch heute noch über dem Kirchenraum

Freunde dank ihres Glaubens: Dietrich Köhler-Miggel (r.) und Weihbischof Ludger Schepers, der lange Jahre Pastor der benachbarten katholischen Gemeinde St. Judas Thaddäus in Duisburg-Buchholz war. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Unsere Freundschaft war nicht dadurch geprägt, dass wir in unserer Freizeit etwas unternommen hätten, sondern dass wir aus unserem Glauben heraus eine tiefe Verbundenheit hatten“, erinnert sich der Weihbischof heute. Diese tiefe Verbundenheit fühlen wohl viele Gläubige auch heute noch zu ihrem Pfarrer. In der Kirche ist am Dienstag ein Foto von Dietrich Köhler-Miggel aufgestellt, auf lilafarbenem Samt ruht das Bild.

Zwei Duisburger, die gerne privat und in aller Stille trauern wollen, sammeln sich vor der Kirche, bevor sie den langen Gang zum Altar antreten. „Es ist ganz seltsam“, erzählt eine der beiden, „ich bilde mir noch heute ein, KöMi auf der Straße zu sehen. Das war so ein lebendiger Typ, damals wie heute kann ich nicht glauben, dass er tatsächlich tot sein soll.“ Heute, ergänzt ihr Begleiter, wollen sie einfach noch einmal in Ruhe an ihren Pfarrer denken. „Ich kannte KöMi seit meiner Jugend, es gab zwar immer wieder Phasen, in denen ich nicht so viel mit der Kirche und ihm zu tun hatte, aber wenn er da war, hat es sich immer angefühlt, als wenn man nach Hause kommt.“

Kein Kondolenzbuch zum Jahrestag

In der Kirche herrscht Stille. Ein bedrückender Schleier hängt spürbar über den Bänken und Tischen, von vorne lächelt Dietrich Köhler-Miggel die Besucher an. Ein Kondolenzbuch gibt es am Dienstag nicht, „letztes Jahr ist schon alles geschrieben worden“, erklärt eine Mitarbeiterin der Gemeinde. Am Abend gibt es eine Gottesdienst, um der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen. Die Tragödie mag schon ein Jahr her sein, aber KöMi fehlt immer noch so wie am ersten Tag.