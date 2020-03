Duisburg: Streit an Fleischtheke – Mordkommission ermittelt

Duisburg. Nach einem Streit an einer Fleischtheke hat ein Unbekannter einen 42-Jährigen mit dem Schlagstock attackiert. Mann brach kurz darauf zusammen.

Heftiges Ende eines Streits in einem Duisburger Supermarkt: Nach einer Auseinandersetzung an der Fleischtheke hat ein Unbekannter zum Schlagstock gegriffen. Sein Gegenüber erlitt einen Schlaganfall. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden Männer am Montag um 16.25 Uhr an der Fleischtheke eines Supermarkts an der Von-der-Markt-Straße in Meiderich aneinander. Ihre Auseinandersetzung setzten sie dann auf der Straße fort, provozierten sich nach Zeugenaussagen gegenseitig. Plötzlich zückte der Unbekannte einen Schlagstock, schlug dem 42-Jährigen damit gegen den Kopf und rannte in Richtung Laaker Straße davon.

Mann bricht nach Streit zusammen und erleidet Schlaganfall

Während die alarmierten Polizisten mit dem 42-Jährigen sprachen, brach der zusammen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ersten Diagnosen nach erlitt der Mann einen Schlaganfall.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Eine Mordkommission ist eingerichtet. Die Suche nach dem Unbekannten läuft. Er soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Laut Beschreibung hat er eine kräftige Statur und abrasierte, helle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, einen Nike-Kapuzenpulli, weiße Turnschuhe und einen dunkelblauen Rucksack von Nike. Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.