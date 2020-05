Duisburg: Süßer Nachwuchs bei den Polizeihunden

Duisburg. Dexter und Denver sind elf Monate alt und sollen Polizeihunde in Duisburg werden. Noch verbringen sie aber viel Zeit mit Toben und Balgen.

Gerade einmal elf Monate sind die knuffigen Malinois-Welpen Dexter und Denver alt. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist noch das Toben und Balgen. Doch bald könnten sie auch von Verbrechern gefürchtet werden. Denn: Dexter und Denver sollen Polizeihunde werden.

Das Spürnasen-Gen haben die Geschwister, die in den Niederlanden geboren wurden, im Blut: Ihre Mutter Lufty ist für die niederländische Polizei in Amsterdam im Einsatz. Das dunkle Fell und die Schnauze haben die belgischen Schäferhunde aber von ihrem Vater Goffy Obramovicky. Zur Duisburger Polizei kamen sie über die Kontakte von Diensthundeführer und Hundetrainer Henrik Richter.

Duisburg: Hunde können sich in Ausbildung spezialisieren

Wie geht es mit den beiden Welpen nun weiter? Im Alter von eineinhalb bis zwei Jahren in der Zeitrechnung eines Hundelebens überprüfen Experten ihre Eignung für den Polizeidienst. Polizeihauptkommissar Sascha Mill, der gemeinsam mit seiner Kollegin Dorina Jeroschewski die beiden Vierbeiner trainiert, sieht gute Anlagen: Die Fellnasen würden neben ständigem Hunger auch eine große Portion Mut und Neugier mitbringen. „Das sind gute Voraussetzungen, um Polizeihund zu werden“, schätzt Mill ein. Nur Denver tut sich in der Welpenschule manchmal ein wenig schwer: „Er tanzt manchmal gern aus der Reihe. In der Welpenschule lernt er, auch mit anderen Hunden klarzukommen“, berichtet Mill.

Werden die beiden Hundebrüder als geeignet angesehen, beginnt für sie der Ernst des Lebens: In der Grundausbildung werden sie in einem dualen Unterricht zu Schutzhunden ausgebildet. Erst danach können sie sich als Rauschgift-, Personen-, Sprengstoff- oder Banknotenspürhunde spezialisieren. Polizeihunde leben bei ihren Hundeführern und deren Familien.

Polizeihunde unterstützen auch bei Fußballspielen

Zurzeit arbeiten 15 Diensthundeführer bei der Duisburger Polizei, vier von ihnen sind Frauen. Sie bilden mit Tieren der Rasse Herder, Malinois, Rottweiler, und Deutscher Schäferhund Duos. Die Polizeihunde unterstützen unter anderem bei Demonstration, Fußballspielen und Vermisstensuchen.