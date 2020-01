Unbekannte sind in ein Sportgeschäft in der Duisburger Innenstadt eingebrochen.

Einbruch Duisburg: Täter dringen in ein Sportgeschäft in der City ein

Duisburg. Unbekannte sind in ein Sportgeschäft in der Duisburger Innenstadt eingebrochen. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren sie schon verschwunden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Täter dringen in ein Sportgeschäft in der City ein

Einbrecher sind Freitagnacht, 10. Januar, in ein Sportgeschäft in Duisburg eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 2.25 Uhr verdächtige Personen im Bereich des König-Heinrich-Platzes an der Königstraße beobachtet haben.

Wegen eines Alarms waren Streifenwagen zum Geschäft ausgerückt. Die Schiebetür des Ladenlokals stand einen Spalt offen. Gemeinsam mit einem Polizeihund durchsuchten die Beamten den Laden nach Einbrechern. Diese hatten sich allerdings schon aus dem Staub gemacht.

Die Duisburger Polizei sucht Zeugen

Ob etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0203/2800 entgegen.