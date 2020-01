Duisburg: „Tauziehen“ beim vierten Indoor-Drachenbootrennen

Die elf „St. Barbara Dragons“ sitzen konzentriert im Boot. Ihre Paddel halten sie fest in den Händen und stechen sie ins Wasser. Dann ertönt der Satz „Attention, Go“ aus den Lautsprechern im Duisburger Schwimmstadion und die Sportler paddeln mit ganzer Kraft los. „Heute geht es ums Kräftemessen“, erklärt Werner Von Häfen, Vorsitzender der Wanheimer Kanu-Gilde, „so bleiben die Sportler auch im Winter im Training“. 17 Mannschaften treten am Wochenende beim vierten Indoor-Drachenbootrennen gegeneinander an.

Voll ist es auf der Tribüne mit ambitionierten Wasserratten, die sich für ihre Rennen aufwärmen und noch einmal im Team ihre Techniken besprechen. Sie sind unterteilt in Fun-, Sport- und Jugend-Teams, damit es auch ein fairer Sportwettbewerb bleibt.

Drachenbootrennen in Duisburg: Winterausgabe als Tauziehen

Anders als an wärmeren und sonnigeren Tagen paddeln die Sportler keine lange Strecke und versuchen als erstes das Ziel zu erreichen. Stattdessen sind die Hecks der zwei Boote im 50-Meter-Becken der Schwimmhalle über einen Umlenker am Beckenrand miteinander verbunden. Die Teams versuchen dann mit ihren kraftvollen Paddelschlägen ihr Boot nach vorne zu bringen und das Boot des gegnerischen Teams etwa einen Meter hinter sich zu lassen oder nach maximal 45 Sekunden weiter vorne zu liegen. Das Rennen ähnelt also viel mehr einem Tauziehen.

„Wir müssen Vollgas geben. Kraft und Schnelligkeit sind gefragt“, erklärt Thomas Merten-Braungart vom Team „Überflieger“. „Es zählt der Wumms“, ergänzt Kollegin Vivan Janke. Beide treten beim Wettkampf mit ihren Arbeitskollegen der Firma Schauinsland-Reisen an, die sich seit August einmal in der Woche zum Training treffen. „Beim Outdoor-Rennen geht es dagegen vor allem um die Kondition“, nennt Thomas Merten-Braungart den Unterschied.

Für dieses spezielle Rennen am Wochenende haben sie sich gut vorbereitet. So haben die Hobby-Sportler ihr Boot aufgeteilt: die vorderen Reihen haben gepaddelt und versucht das Boot zu bewegen, die hinteren Reihen haben dagegen mit ihren Paddeln das Boot im Wasser zum Stehen gebracht. Das Training hat sich gelohnt. In einer der ersten Runde siegt das Team „Überflieger“. Obwohl sie verschnaufen müssen, halten sie laut jubelnd ihre Paddel in die Luft.

Kraft und Schnelligkeit waren von den Teams gefordert. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Videoanalysen nach dem Rennen

In wenigen Minuten geht es auch für die Jugendmannschaft der Wanheimer Kanu-Gilde los. Während die anderen Teams noch um wenige Zentimeter im Wasser kämpfen, macht sich die Mannschaft warm: Strecken, Dehnen und ein lauter Team-Schrei gehören dazu, bevor sie sich konzentriert ins Boot setzen.

Das Startsignal ertönt und die Jugendlichen geben alles. Es ist laut: Wassermengen schwappen über den Beckenrand. Der Trainer schlägt mit voller Kraft auf die Trommel und schreit dazu laut, um das Team im Takt zu halten und zu motivieren. In der ersten Runde hat es trotzdem nicht ganz gereicht. „Wir waren viel zu schnell. Das kann passieren, wenn man nervös ist“, fasst Rebecca Raps nach der Runde zusammen, „die anderen hatten eine bessere Technik“. Die 17-Jährige ist Teil der Jugend-Nationalmannschaft und weiß nach einer kurzen Videoanalyse sofort, woran es gelegen hat. „Es ist noch alles drin“, ruft der Trainer seiner Mannschaft zu.

Selbst ehrgeizige Sportler müssen kämpfen

Etwas außer Atem sind auch die Sportler der „St. Barbara Dragons“ vom Kanu-Verein-Rünthe. „Es ist brutal schwer, weil das kein fließendes Wasser ist“, findet Erwin Trinat aus dem Team, „es ist schwer im Takt zu bleiben“. In ihrer ersten Runde hat sie das gegnerische Team überholt. Der Wille weiterzukämpfen und in den nächsten Runden weiterhin alles zu geben, ist am Morgen aber noch da. „Dabei sagt mir meine Fitnessuhr jetzt schon, dass ich mein Ziel für heute erreicht habe“, sagt Erwin Trinat lachend.