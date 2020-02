Trickbetrug Duisburg: Trickbetrüger bestiehlt Seniorinnen in Meiderich

Duisburg. Zweimal hat ein Trickbetrüger in einem Viertel in Duisburg-Mittelmeiderich zugeschlagen. Er gab sich vor Seniorinnen als Wasserwerker aus.

Ein Trickbetrüger hat in einem Viertel in Duisburg-Mittelmeiderich gleich zwei Senioren reingelegt und Bargeld sowie Schmuck gestohlen.

Nach ersten Informationen der Polizei klingelte der Unbekannte am Samstag um 9.45 Uhr zunächst bei einer 82-Jährigen an der Bronkhorststraße. An der Wohnungstür gab er sich als Wasserwerker aus, der einen Wasserschaden im Haus beheben wolle. Kurze Zeit später gaukelte er ebenfalls auf der Bronkhorststraße einer 85-Jährigen vor, dass er den Wasserdruck überprüfen müsse.

Duisburg: Polizei sucht Trickbetrüger

In beiden Fällen ließen die Seniorinnen den Mann in ihre Wohnung. Später stellten sie fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten und riefen die Polizei.

Die Ermittler suchen nun nach dem Unbekannten, der laut Beschreibung circa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und blond sein soll. Die Seniorinnen beschrieben ihn als „kräftig“. Zur Tatzeit trug der Dieb einen dunkelblauen Pullover. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.