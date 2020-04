Unbekannte haben ein Moped in Duisburg-Walsum angezündet. Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Brandstiftung Duisburg: Unbekannte haben einen Roller in Brand gesetzt

Duisburg Aufmerksame Anwohner bemerkten ein brennendes Moped in Duisburg. Sie alarmierten die Feuerwehr und starteten eigene Löscharbeiten.

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Duisburg ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt. Anwohner bemerkten die Flammen am Samstag gegen 21.45 Uhr auf der Lohstraße in Walsum-Vierlinden.

Sie alarmierten die Feuerwehr und löschten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbst das brennende Moped. Es wurde komplett zerstört, verletzt wurde niemand.

Zwei verdächtige Personen sollen kurz nach Ausbruch des Feuers in Richtung Driesenbusch geflüchtet sein. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat 11 unter Tel. 0203/2800.

