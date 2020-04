Die Polizei sucht drei Unbekannte, die einen Geldautomat in Duisburg-Neudorf gesprengt haben.

Geldautomat Duisburg: Unbekannte sprengen Geldautomat an Masurenallee

Duisburg. Ein Trio hat einen Geldautomat an der Masurenallee in Duisburg gesprengt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte haben in Duisburg-Neudorf an Karfreitag einen Geldautomat gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete ein Trio ohne Beute.

Zeugen hatten laut Polizei um 3.15 Uhr an der Masurenallee ein lautes Knallgeräusch gehört und den Notruf gewählt. Nach ersten Informationen der Ermittler sollen drei Männer nach der Tat in einem dunklen Kombi über die Bissingheimer Straße in Richtung Mülheim geflohen sein.

Automatensprengung: Kripo Duisburg ermittelt

Der Sachschaden vor Ort beträgt mindestens 15.000 Euro. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt. Zeugenhinweise nimmt es unter 0203 280 0 entgegen.