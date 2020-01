Duisburg. Nach einem kuriosen Unfall ist der Rettungshubschrauber auf dem Friedrichsplatz in Duisburg-Ruhrort gelandet. Eine Frau hat sich verletzt.

Duisburg: Unfall – Rettungshubschrauber landet in Ruhrort

Trubel herrschte am Friedrichsplatz in Ruhrort: Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall gerufen, und dieser entpuppte sich als kurios.

Eine 46-jährige Frau aus Ostwestfalen wollte sich in ihrem Fahrzeug aufwärmen, vergas allerdings, dass sie den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Das Auto rollte in Richtung eines Abhangs, die Frau sprang aus dem Wagen und verletzte sich dabei. Die Frau muss nun die Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus verbringen.

Da beim Notruf unklar war, ob sich nicht noch jemand in dem Auto befand, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser landete mitten in Ruhrort. Am Ende konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Ein Abschleppwagen musste das Fahrzeug bergen.

Auf der Homberger Straße und den Ausweichstraßen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

