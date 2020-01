In Duisburg wurde ein siebenjähriges Mädchen bei einem Unfall in Untermeiderich schwer verletzt.

Duisburg. Eine 46-Jährige hat einen Autounfall verursacht, bei dem ihre Enkelin verletzt wurde. Nach dem Unfall verschwand sie zunächst – ohne das Kind.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Unfallfahrerin (46) lässt verletzte Enkelin zurück

Bei einem Verkehrsunfall in Untermeiderich ist am Samstagvormittag ein siebenjähriges Mädchen verletzt worden.

Eine 46-Jährige war mit ihrem Toyota auf der Gartsträucherstraße in Richtung Bruckhausen unterwegs. Im Auto saß die Enkelin der Frau auf dem Rücksitz. An der Kreuzung Gartsträucher-/Honigstraße wollte die Fahrerin nach links in Richtung Laar abbiegen. Hierbei verlor sie aus noch unbekannten Gründen, so die Polizei, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Das löste die Airbags im Auto aus.

Fahrerin entfernte sich vom Unfallort

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, war die Fahrerin nicht mehr vor Ort. Sie hatte ihre Enkelin, die bei dem Unfall Schürfwunden am Hals davongetragen hatte, vor Ort in die Obhut eines Zeugen gegeben. Erst zehn Minuten später erschien sie wieder an der Unfallstelle, so steht es im Einsatzbericht. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Toyota und an der Laterne entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

Aufgrund der im Raume stehenden Verkehrsunfallflucht stellten die Polizeibeamten den Führerschein der 46-Jährigen sicher. Die Unfallursache und den Grund für das Verlassen der Unfallörtlichkeit ermittelt nun das zuständige Verkehrskommissariat 21.