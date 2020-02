Duisburg . Polizei und Feuerwehr mussten am Samstagnachmittag einen Parkautomat in der Duisburger Altstadt knacken. Unbekannte hatten ihn zuvor demoliert.

Duisburg: Ungewöhnlicher Einsatz an Parkscheinautomat

Dieser Einsatz von Polizei und Feuerwehr war dann doch etwas ungewöhnlich: Gemeinsam mussten die Beamten einen Parkscheinautomat in der Altstadt aufbrechen. Plötzlich regnete es Münzen.

Ein Augenzeuge hatte am Samstagmittag die Polizei gerufen, weil ihm der demolierte Parkscheinautomat an der Ecke Tibistraße/Großer Kalkhof in der Nähe des Knüllermarkts aufgefallen war. Offensichtlich hatten Unbekannte dort versucht, an das Parkgeld der Innenstadtbesucher zu kommen – ohne Erfolg. Sie scheiterten an der Geldkassette.

Duisburg: Feuerwehr mit Spezialgerät im Einsatz

Die Polizei sicherte am Samstagnachmittag zunächst den Parkautomat und bat die Feuerwehr um Amtshilfe. Selbst mit einem Spezialgerät brauchten die Einsatzkräfte rund 45 Minuten, um die Geldkassette zu knacken, die Münzen regneten auf den Gehweg.

Polizei und Feuerwehr sammelten das Geld ein und stellten es sicher.