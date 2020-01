In der Essener Philharmonie spielt das Orchester der Universität Duisburg-Essen stets vor ausverkauftem Haus, im Duisburger Theater ist nur das Parkett besetzt. Dabei war am Sonntag ein gelungenes Konzert mit einer interessanten Programmgestaltung zu erleben. Dirigent Oliver Leo Schmidt hat die Veranstaltung unter das Motto „Die Wahrnehmung der Welt“ gestellt.

In seiner kleinen Einführung gibt Prof. Dr. Eberhard Passarge, der Musikbeauftragte der Universität, einen Einblick in die Welt der Komponisten, deren Werke auf dem Programm stehen. Beethoven habe durch seine Gehörlosigkeit in seiner ganz eigenen Welt gelebt. Gustav Mahler litt unter dem Antisemitismus seiner Zeit, während Antonin Dvorak die Verdienstmöglichkeiten der Neuen Welt nutzte und in den USA unterrichtete und komponierte.

Bei Beethoven kann das Orchester aus dem Vollen schöpfen

In Beethovens „Egmont“-Ouvertüre dominiert der weiche Klang der Streicher, doch durch rhythmische und dynamische Akzente erzeugt Dirigent Leo Oliver Schmidt viele dramatische Momente. Im triumphalen Finale kann das Orchester dann aus den Vollen schöpfen.

In den fünf Liedern von Gustav Mahler und zweien von Richard Strauss zeigt sich Sopranistin Inga-Britt Andersson als kluge Gestalterin und Erzählerin. Die Texte aller Lieder sind zwar im Programmheft abgedruckt, doch der Saal bleibt abgedunkelt, so dass ein Mitlesen unmöglich ist. Anderssons perfekte Artikulation sorgt jedoch für ein Maximum an Textverständlichkeit, zumal Schmidt mit seinem Orchester dezent und sorgfältig begleitet.

Solistin Inga-Britt Andersson formt Lieder zu kleinen Opernszenen

Inga-Britt Andersson trägt die Lieder auswendig vor und bringt ihre Erfahrungen von der Opernbühne mit ein. Jeder Text wird sorgsam artikuliert und durch Gestik und Mimik der Sängerin formt sie die Lieder zu kleinen Opernszenen, die das Publikum hautnah miterlebt. Die Anfangsphrase in Mahlers „Wer hat dies Liedlein erdacht“ singt sie mit großer suggestiver Kraft und lässt dann ihre Stimme weit auf der Melodie dahinströmen. Mahlers „Um Mitternacht“ ist bei ihr ein existenzieller Monolog mit Gänsehautfaktor. In den beiden Strauss-Liedern „Ich wollt ein Sträusslein binden“ und „Zueignung“, die orchestral noch kunstvoller gestaltet sind, kommt Anderssons dunkelgefärbter Sopran noch stärker zu Geltung. Besonders im letzten Lied bringt sie ihre Spitzentöne kraftvoll zum Leuchten.

Oliver Leo Schmidt dirigiert gut durchdacht und effektvoll

Dirigent Oliver Leo Schmidt leitet das Universitätsorchester seit 2002. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Hauptwerk des Konzerts ist dann die Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88 von Antonin Dvorak. Oliver Leo Schmidt leitet mit klarer Zeichengebung eine gut durchdachte Aufführung: Die Spannungsbögen der Sinfonie weiß er genau zu setzen und auch die Balance zwischen den einzelnen Instrumentengruppen ist sorgfältig abgestimmt. Die vielen Soli der Instrumente bieten den Musikern die Möglichkeit zu glänzen wie die schöne Melodie der Holzbläser im Adagio. In den schnellen Sätzen verheddern sich einzelne Musiker aber auch schon mal in der Fülle der Töne.

Sehr effektvoll gelingt jedoch der beschwingte Allegro-Schlusssatz, der von einem souverän gespielten Trompeten-Solo eingeleitet wird. Im triumphalen Schlussjubel stellt sich die Festtagsstimmung ein, die solch ein Festkonzert braucht. Als Dank für den großen Beifall des Publikums gibt es eine Zugabe: Den 21. Ungarischen Tanz von Johannes Brahms. Pfiffig und leichtfüßig tänzelt diese Musik zum Abschluss durch den Saal des Theaters.