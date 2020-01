Duisburg. An Heiligabend hat ein vermummter Mann Gottesdienst-Besucher in Panik versetzt. Ein Zeuge sagt: Er hielt Handgranatenattrappen in den Händen.

Duisburg: Verhüllter Mann löst Panik im Gottesdienst aus

Es sollte ein festlicher Gottesdienst werden an Heiligabend in der Versöhnungskirche in Großenbaum, doch dann brach Panik aus: Ein maskierter Mann tauchte während des Gottesdienstes plötzlich in der Kirche auf, bewaffnet mit etwas, das ein Zeuge dieser Redaktion gegenüber als Attrappen von Handgranaten bezeichnet. Voller Angst verließen etliche Gottesdienstbesucher fluchtartig die Kirche. Inzwischen liegt der Polizei eine Anzeige vor.

Zehn Minuten nach Beginn des Gottesdienstes, so schildert es Zeuge Hans-Joachim Kallrath, tauchte plötzlich auf den Altarstufen ein Mann auf: eine schwarz vermummte Gestalt, im langen Mantel und mit verhülltem Gesicht, zwei Gegenstände in den Händen vor seiner Brust.

Langsam und schweigend habe der Mann sich vor jeder Bankreihe einzeln aufgebaut. „Es war eine ganz schreckliche Situation“, erinnert sich Kallrath. „Es sind Leute aufgesprungen und weinend aus der Kirche gestürzt. Andere haben versucht, ihre Frauen und Angehörigen zu schützen.“

Gefährderansprache der Polizei: Mann wollte niemanden erschrecken

Polizeisprecherin Stefanie Bersin bestätigt den Vorfall auf Anfrage unserer Redaktion. „Uns liegt eine Anzeige vor.“ Die wurde nach Weihnachten erstattet, am 27. Dezember. Erst jetzt wurde der Vorfall öffentlich bekannt. Bei dem Mann handele es sich um einen 41 Jahre alten Duisburger, der eine psychische Erkrankung hat. Der Mann sei in der Gemeinde bekannt, auch deshalb habe die Polizei ihn schnell ermitteln können.

Sie führte eine sogenannte Gefährderansprache durch. Dabei habe sich der Mann einsichtig gezeigt, „er wollte niemanden erschrecken“. Laut Polizei geht von dem Duisburger keine Gefahr aus, weder für andere noch für sich selbst.

Daher hat die Anzeige erst einmal keine weiteren Konsequenzen. Sie lautet auf Störung der Religionsausübung. Dieses Delikt wird mit einer Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet.

Der Mann in der Kirche verhüllte sich mit einem Totenkopf-Tuch

Auch wenn Bersin betont, für die Gottesdienstbesucher habe keine Gefahr bestanden, nimmt die Polizei den Vorfall ernst. „Die Gottesdienstbesucher haben einen Schreck bekommen“, sagt sie. Dazu trugen die nicht eindeutig identifizierbaren Gegenstände in der Hand des Mannes bei; einige sprechen von Handgranatenattrappen, andere von Handys. „Jeder nimmt das unterschiedlich wahr“, sagt Bersin.

Hinzu kommt, dass das Gesicht des Mannes verhüllt war: mit einem Tuch mit Totenkopf darauf. Der Opferschutz der Polizei war vor Ort, hat mit Pfarrer Ernst Schmidt gesprochen. Bei Bedarf bietet die Polizei der Gemeinde eine Gruppenberatung an. Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, können sich bei der Gemeinde melden.

„Vorne lief bizarr der Gottesdienst weiter“

Gottesdienstbesucher Hans-Joachim Kallrath irritiert das Vorgehen der Gemeinde am Abend des Vorfalls und danach: „Vorne lief bizarr der Gottesdienst weiter“, erinnert er sich, während in der Kirche der vermummte Mann von Bank zu Bank lief, bis ihn schließlich Besucher „sanft hinaus bugsiert“ hätten.

Der Pfarrer habe zu dem Vorkommnis nichts gesagt; auch im folgenden Sonntagsdienstgottesdienst sei lediglich erwähnt worden, dass der Mann der Gemeinde bekannt sei. Kallrath hofft, dass die Gemeinde so etwas nie wieder erleben muss. „Sowas kennt man aus Berlin, aus großen Städten – aber doch nicht bei uns in Großenbaum.“