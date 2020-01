Duisburg: Verwaltung soll Beschlüsse schneller umsetzen

Das sorgte Ende 2019 für Aufregung: Bis zu zehn Jahre bleiben politische Beschlüsse der Bezirksvertretung liegen, bis die Stadtverwaltung sie bearbeitet – oder auch nicht. Das wollen die Politiker nicht länger hinnehmen. Eine Partei kündigt als letzten Schritt sogar juristische Maßnahmen an.

Hartmut Ploum, SPD: Die umfangreiche und zum Teil sehr emotionale Diskussion in der BV-Sitzung, über die die Südredaktion ja auch ausführlich berichtet hat, hat zu einer positiven Reaktion innerhalb der Stadtverwaltung geführt. Das Thema ist angekommen. Insbesondere, dass der vergangene Umgang mit den Anträgen und Anregungen eine Missachtung der von den Bürgern gewählten Vertreter gleichkam. In Zukunft wird es zeitnahe Reaktionen der Verwaltung geben; auch wenn diese darin bestehen können, dass einfach die Prüfung zunächst noch nicht abgeschlossen ist. Ich hoffe, dass damit die Zeit der Nichtbeachtung beendet sein wird. Im Übrigen lassen wir uns nicht entmutigen, auch in Zukunft akribisch die eingeleiteten Anträge und Anfragen akribisch nachzuverfolgen.

CDU: Als letztes Mittel gegen Ignoranz der Verwaltung rechtliche Schritte prüfen

Daniel Kegler, CDU: Das Problem wird bereits durch die Politik angegangen. Als ersten Schritt wurde mit dem Bezirksmanager Friedhelm Klein vereinbart, dass die ordentliche Überarbeitung der Sachstandsliste durch die entsprechenden Ämter erfolgt. Die Liste wird daraufhin kritisch geprüft und die Abarbeitung forciert. Gleichzeitig wollen wir herausfinden, woran es liegt, dass die Abarbeitung nicht konsequent erfolgt. Hierbei ist als oberster Dienstherr der Oberbürgermeister gefordert, der seine Verwaltung offensichtlich nicht im Griff hat. Als letzte Möglichkeit werden wir rechtliche Möglichkeiten prüfen, da diese Zustände nicht länger hinnehmbar sind.

Grüne in Duisburg fordern mehr Geld und Kompetenz für die Bezirksvertretung

Michael Kleine-Möllhoff, Grüne: Seit langem fordert B90/Die Grünen eine Stärkung der Kompetenz und insbesondere der finanziellen Ausstattung der Bezirksvertretungen. Im Vergleich zu Nachbarstädten ist Duisburg hier schlecht aufgestellt. Eine Änderung wird es aber wohl nur mit anderen politischen Mehrheiten im Rat nach der nächsten Kommunalwahl geben.

Frederik Engeln, Junges Duisburg: Hier liegt eindeutig Führungsversagen durch den OB vor. Die Politik muss in Gänze selbstbewusster gegenüber der Verwaltung auftreten. Leider sind SPD und CDU verwaltungshörig. Dieser Zustand geht hoffentlich nach dem 13. September zu Ende.

Norbert Broda, Linke: Es muss klare Vorgaben bei Anfragen und Anträgen hinsichtlich Information aus der Verwaltung geben (Eingang wann und wo; zuständiges Dezernat und verantwortliche Abteilung / Referent) sowie eine Bearbeitung des Sachstandsberichtes – wie in der Vergangenheit – viertel- oder halbjährlich. Bezirksbürgermeister sollten keine Erfüllungsgehilfen der Verwaltung sein.