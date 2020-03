Das Volkswagen-Zentrum Duisburg hat den Verkauf von Autos im vorigen Geschäftsjahr weiter gesteigert. Das Autohaus verkaufte zwischen September 2018 und 2019 etwa 620 Neuwagen und knapp 2000 Gebrauchtfahrzeuge. Das hat Betriebsleiter Andreas Klosterköther bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mitgeteilt.

Seit 2014 gehört das Autohaus am Ruhrdeich zur in Bochum ansässigen Tiemeyer AG. Mit 683 Millionen Euro Umsatz gehört diese zu den 20 größten Autohändlern in Deutschland, im Revier sind nur Lueg (Bochum) und Schultz (Essen) größer.

Duisburg: Volkswagen-Zentrum verkauft mehr Autos als im Geschäftsjahr 2017/18

Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2017/2018 verkaufte das Autohaus 600 Neuwagen und 1400 Gebrauchtfahrzeuge. „Mit Neuwagenverkauf verdienen wir kein Geld. Da sind wir froh, wenn das kostendeckend ist“, sagt Vorstandsvorsitzender Heinz-Dieter Tiemeyer.

Volkswagen bestimme die Wertschöpfungskette, und der Konzern habe ein Interesse, selbst an den Neuwagen zu verdienen, erklärt Tiemeyer. Das Autohaus mache darum Umsatz vor allem mit Reparaturen und dem Verkauf von Gebrauchtwagen.

Zwei Drittel der Verkäufe sind SUVs

Die Tiemeyer AG gibt ihren Führungskräften in Zukunft ausschließlich E-Autos. „Wir reagieren auf das Umweltproblem“, sagt Chef Tiemeyer, der selbst einen 180 PS starken Seat mit Dieselmotor und einen Audi Q5, also ein Sport Utility Vehicles (SUV) fährt. In der Verantwortung, das Klima zu schützen, sieht er die Autobauer: „Die Hersteller haben das Klimaproblem zu spät erkannt. Aber die Greta-Thunberg-Bewegung hat sie wachgerüttelt.“ Man müsse sich aber bewusst sein, dass Mobilität nie ganz emissionsfrei sei.

Betriebsleiter Klosterköther hat sich im VW-Werk in Wolfsburg die neuen Elektromodelle angeschaut: „Die sind emissionsfrei und wahnsinnig schön. Die können unsere Arbeiter gut verkaufen.“

Müsste das Autohaus aber nicht weniger SUVs verkaufen, um die Umwelt zu schonen? Immerhin seien zwei Drittel der verkauften Wagen SUVs. Tiemeyer sieht es pragmatisch: „Wir sind Autohändler. Wir wollen Geld verdienen und 79 Mitarbeitern die Löhne zahlen.“

Mit VR-Brille Probefahrt machen

Betriebsleiter Klosterköther kritisiert, dass in „Deutschland auf die SUVs als spritschleudernde Karren rumgehauen wird“. Er behauptet, neue Studien zeigten, dass die heute gebauten Diesel-SUVs viel sauberer seien.

Auch die Digitalisierung werde den Autoverkauf beeinflussen. „Kunden auf dem Computer Bilder zu zeigen, das ist bald Schnee von gestern“, meint Klosterköther. In kurzer Zeit würden Kunden das Auto am Laptop konfigurieren und dann im Autohaus mit einer VR-Brille Probe fahren.

Im Autohaus arbeiten 21 Verkaufsberater, 37 Service-Mitarbeiter, die Autos reparieren und 17 Azubis. In diesem Jahr beginnen 6 weitere Azubis ihre Ausbildung in Duisburg.