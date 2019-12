Duisburg. Der Duisburger Weihnachtsmarkt bleibt an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Budenzauber bleibt bis zum 30. Dezember.

Duisburg: Weihnachtmarkt öffnet wieder am zweiten Feiertag

Der Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt bleibt Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Die 123 Buden in der City sind am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt und der vegane Weihnachtsmarkt rund um den Münzplatz bleiben noch bis zum 30. Januar geöffnet. Die Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr.