Duisburg: Wirtschaftsbetriebe schließen alle Recyclinghöfe

Duisburg. Als Reaktion auf das Kontaktverbot schließen die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg alle Recyclinghöfe. Ansturm in der vergangenen Woche.

Die Wirtschaftsbetriebe haben in Duisburg ab sofort alle Recyclinghöfe geschlossen. Die Schließungen sind eine Reaktion auf das Kontaktverbot, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntagnachmittag verkündet hat.

In der vergangenen Woche hatten die Wirtschaftsbetriebe bereits Alarm geschlagen, nachdem die Menschen in der Coronakrise die Recyclinghöfe überrannt hatten. Bereits am Dienstag vergangener Woche hatten die Verantwortlichen deshalb den Betrieb auf dem Recyclinghof in Hochfeld bis auf Weiteres eingestellt. Nun haben auch die drei weiteren Höfe (Nord, Süd, West) vorerst geschlossen.

Altpapiersammlung verschiebt sich im Duisburger Norden

Im Norden verschiebt sich aufgrund des Brandes in der Umladestation am Recyclingzentrum Nord am Samstagabend die haushaltsnahe Altpapiersammlung außerdem um jeweils einen Tag nach hinten. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Sonntagmittag an. Die Polizei ermittelt hier zur Brandursache.