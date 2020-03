Duisburg: Wochen gegen Rassismus mit neuen Aktionen

Duisburg. In den Internationalen Wochen gegen Rassismus will Duisburg Flagge gegen Diskriminierung zeigen. Das planen Stadt und „DU gegen Rassismus“.

Duisburg zeigt erneut Flagge gegen Diskriminierung: In den Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 16. bis zum 29. März organisiert die aus städtischen Akteuren bestehende Arbeitsgemeinschaft „DU gegen Rassismus“ mit Einrichtungen und Vereinen zahlreiche Veranstaltungen – neben einem Aktionstag in der City etwa Lesungen, Workshops und einen Spaßtag beim MSV in der Arena.

Programm habe es in den vergangenen Jahren auch in den Anti-Rassismus-Wochen gegeben, erklärt Ulrike Färber, stellvertretende Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums. Allerdings hätten bislang nur Vereine und Einrichtungen zu einigen Veranstaltungen geladen. „Den interaktiven Aktionstag in der Innenstadt und dem Forum gab es bisher zum Beispiel noch nie“, sagt sie.

Überhaupt ziehe man die Wochen gegen Rassismus dieses Mal ganz groß auf. „Es ist einfach an der Zeit. Das Thema Rassismus ist brisanter und aktueller denn je. Duisburg muss Flagge zeigen“, sagt Julia Rombeck vom Kommunalen Integrationszentrum.

75 Stände und interaktive Aktionen in Innenstadt und Forum

Auch Ralf Krumpholz, Beigeordneter für Integration findet, dass es an der Zeit sei, mit großen Veranstaltungen zu zeigen, dass Duisburg bunt ist: „Wir müssen unsere Stimme erheben. Es gibt neben dem politischen Rassismus auch gewalttätigen Rassismus.“ Er finde, dass zudem Alltagsrassismus zugenommen habe.

Als Höhepunkt sehen die Organisatoren den Aktionstag in der Innenstadt am Samstag, 21. März, zwischen 13 und 18 Uhr, bei dem es Podiumsdiskussionen und Informationen an etwa 75 Ständen geben wird. „Man kann mit vielen Institutionen in Kontakt kommen und kann unter anderem auch einen Rassismustest machen“, sagt Julia Rombeck. Besonders empfehlen die Macher den Tag der offenen Tür beim MSV an der Margaretenstraße am 21. März ab 14 Uhr. Außerdem weisen sie auf eine Lesung von Alice Hasters hin (27. März, 16 Uhr im Internationalen Zentrum am Flachsmarkt in der City).

Alice Hasters liest aus „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen“

In dem Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen“ beschreibt Hasters, wie Rassismus ihren Alltag als schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft.

Eine Gesamtübersicht über Veranstaltungen und Aktionen gibt die Arbeitsgemeinschaft im Internet: www.wir-sind-du.de