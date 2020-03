Duisburg: Zeugin beobachtet Einbrecher-Trio in Hamborn

Duisburg. Ein Zeugin hat einen Einbruchsversuch in Duisburg-Hamborn beobachtet und die Polizei gerufen. Beamte konnten zwei Tatverdächtige schnappen.

Eine Zeugin hat am frühen Montagmorgen die Polizei alarmiert. Sie hatte gegen 2.45 Uhr beobachtet, wie sich drei Männer an der Tür eines Lokals an der Harnackstraße in Hamborn zu schaffen machten.

Kurz bevor die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, flüchteten die Männer: Einer soll in Richtung eines Parkplatzes gerannt sein, seine zwei Komplizen kletterten über eine Mauer in einen Hinterhof an der Solinger Straße. Dort fassten die Polizisten die zwei mutmaßlichen Einbrecher (37 und 50 Jahre alt). Der dritte Mann konnte offenbar in einem dunklen Opel Corsa entkommen.

Einbruch in Hamborn: Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.

