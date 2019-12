Bahnunfall Lok erfasst VW Polo an Bahnübergang in Duisburg-Baerl

Duisburg. Eine Lokomotive ist in Duisburg-Baerl mit dem VW Polo eines Seniors zusammengestoßen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen nun.

Eine Lokomotive hat am Mittwoch in Duisburg-Baerl an der Stadtgrenze zu Moers an einem Bahnübergang einen VW Polo erfasst. Der Kleinwagen wurde anschließend 70 Meter weit mitgeschliffen.

Laut Polizei kam es aus noch ungeklärter Ursache gegen 12 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang an der Orsoyer Allee zu dem Zusammenstoß.

Senior rollte mit VW auf Bahnübergang in Duisburg-Baerl

Nach ersten Erkenntnissen war der VW-Fahrer auf den Übergang gerollt, dort prallte er dann mit der Lok zusammen. Die Feuerwehr musste das Auto mit schwerem Gerät von der Lok trennen.

Nach Informationen der Polizei verletzte sich der 86 Jahre alte Autofahrer bei dem Unfall nur leicht, ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das stark demolierte Auto musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.