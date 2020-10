Duisburg. Auch in zweiter Instanz war sich das Duisburger Gericht sicher: Der Übergriff eines 78-Jährigen in einem Pflegeheim war sexuelle Nötigung.

Mit einer ungewöhnlichen Sexualstraftat musste sich in zweiter Instanz das Landgericht am König-Heinrich-Platz beschäftigen. Ein 78 Jahre alter Duisburger wehrte sich gegen eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung: Am 28. Dezember 2018 war er in einem Neumühler Pflegeheim erwischt worden, als er bei einem Besuch seiner demenzkranken Schwester die Hand ihrer ebenfalls demenzkranken Zimmernachbarin in seiner Hose hatte.

Das Amtsgericht hatte im Juli 2019 keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten gehabt und ihn zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Viel mehr, als dass der Mann bislang ohne Vorstrafen durch sein Leben gegangen war, konnte es dabei nicht zu Gunsten des 78-Jährigen verbuchen. Der legte Berufung ein, hatte aber bei der Verhandlung vor der Berufungskammer zu wenig zu sagen wie in erster Instanz.

Pflegerin überraschte 78-Jährigen in Duisburg auf frischer Tat

Deutlich erinnerte sich dafür eine 52 Jahre alte Pflegerin an den Vorfall. „Ich habe ausnahmsweise mal nicht angeklopft“, berichtete sie. Der Angeklagte habe auf dem Bett gesessen. Aber nicht auf dem seiner Schwester, sondern auf dem ihrer Mitbewohnerin. „Sie hatte ihre Hand in seiner Hose und bewegte die auf und ab. Dabei lächelte sie mich freundlich an und schien gar nicht zu wissen, was da eigentlich vorging.“

Dem Angeklagten sei die Sache sichtlich peinlich gewesen, so die Zeugin. „Er hat einen hochroten Kopf bekommen und hat gesagt, da habe er wohl einen Fehler gemacht.“ Mit der Ankündigung von Kaffee und Kuchen habe sie die Geschädigte sofort ablenken können. „Sie strahlte und ist mit in den Gemeinschaftsraum gegangen.“

Sachverständiger: Frau hätte sich nicht wehren können

Ein Sachverständiger hatte keinen Zweifel, dass die inzwischen verstorbene Geschädigte zum Zeitpunkt der Tat hochgradig unter Demenz litt. Die Einschätzung, dass die Frau gar nicht wusste, was der Angeklagte da mit ihrer Hand tat, teilte der Experte.

Vergeblich plädierte der Verteidiger des 78-Jährigen auf Freispruch. Die Szene habe sich wohl so ereignet. Aber wie es dazu gekommen sei, könne doch niemand sagen. „Es gibt keinen Beweis, dass die Initiative von dem Angeklagten ausging.“

Das Gericht hatte hingegen keinen Zweifel, dass der Angeklagte die Situation schamlos ausgenutzt habe. Die Geschädigte sei gar nicht in der Lage gewesen, einen entgegenstehenden Willen zu äußern. Die Berufungskammer wies die Berufung auf Kosten des 78-Jährigen als unbegründet zurück. Die Bewährungsstrafe bleibt bestehen.