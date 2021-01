Duisburger Briefzentrum zieht Bilanz des Corona-Jahrs 2020

Das Briefzentrum in Asterlagen bekam im Corona-Jahr neue Aufgaben. Besonders viel zu tun war in der Vorweihnachtszeit.

Duisburg. Das Briefzentrum der Deutschen Post in Asterlagen hat im Jahr 2020 387 Millionen Sendungen bearbeitet. Wann die meisten Briefe verschickt wurden.

Die Deutsche Post hat vergangenes Jahr in ihrem Duisburger Briefzentrum insgesamt 387 Millionen Sendungen bearbeitet. „Wir sind sehr gut durch dieses von Corona geprägte Jahr gekommen und konnten die hohe Sendungsmenge auch in den besonders herausfordernden Weihnachtstagen meistern“, sagt der Leiter des Briefzentrums Georg Schikowski.

Die größte Arbeitsbelastung hat es kurz vor Heiligabend, am 22. Dezember, geben. Mit mehr als zwei Millionen bearbeiteten Sendungen war er der stärkste Tag im Briefzentrum in Duisburg-Asterlagen. Dort sind außerdem im August ungefähr ebenso viele Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl sortiert worden.

Zwar hält insgesamt der Trend weiter an, dass weniger Briefe verschickt werden, doch in der Pandemie haben kleinformatige Sendungen, Bücher- und Warenpost stark zugenommen. „Außerdem sind gerade in diesen Zeiten persönliche Grüße nach wie vor beliebt“, sagt Georg Schikowski. All diese Päckchen wurden im Corona-Jahr erstmals in die Briefzentren geleitet, wie eine Postsprecherin auf Nachfrage mitteilt, um die Paketzentren zu entlasten.

Post in Duisburg: Neue Dienstleistungen durch digitalisierte Abläufe

Das Briefzentrum in Asterlagen ist eins von deutschlandweit 83 Briefzentren der Deutschen Post. Weil die Abläufe in diesen Zentren mehr und mehr digitalisiert und die Maschinen moderner werden, bietet der Konzern seinen Kunden neue Dienstleistungen an. So können sie sich mithilfe der Webseite www.deutschepost.de/briefankuendigung benachrichtigen lassen, wenn Briefe unterwegs sind und schließlich vom Zusteller in den Briefkasten eingeworfen werden.

Außerdem können inzwischen Briefe per App frankiert werden. Die Sortiermaschinen im Briefzentrum Asterlagen und andernorts erkennen automatisch die Frankierung, die Kunden mit dem Schriftzug #PORTO und einem mehrstelligen Zeichencode handschriftlich rechts oben auf die Postkarte oder den Briefumschlag schreiben statt eine Briefmarke aufzukleben. Weitere Infos auf www.mobilebriefmarke.de.

