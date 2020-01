Duisburg. Ein Hochfelder hat elf Kilo Marihuana nach Bayern verkauft. Die Abnehmer waren über Umwege auf die Verkaufsquelle in Duisburg gestoßen.

Duisburger Drogen-Dealer verkaufte Marihuana nach Bayern

Mit einer Bewährungsstrafe kam ein 26-jähriger Hochfelder vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz davon. Er hatte zugegeben, zwischen Januar und Mai 2019 mit größeren Mengen Marihuana gehandelt zu haben, die bei mehreren Gelegenheiten in einer Wohnung an der Friedrich-Wilhelm-Straße übergeben worden waren.

Die Anklage hatte ihm die Mitwirkung am Verkauf von insgesamt elf Kilo Drogen vorgeworfen. Abnehmer war eine Täter-Gruppierung aus Bayern, die auf Umwegen auf die Verkaufsquelle in Duisburg gestoßen war.

Staatsanwaltschaft Bamberg lieferte Beweismittel nicht. Angeklagter gestand trotzdem

Beim Prozessauftakt war noch fraglich gewesen, ob und wie das Verfahren weiter geführt werden könne. Denn die ermittelnde Staatsanwaltschaft Bamberg hatte sich trotz mehrfacher drängender Aufforderung des Landgerichts und der Staatsanwaltschaft Duisburg nicht in der Lage gesehen, tausende Seiten Beweismittel an die Duisburger Justiz zu schicken. Der Anwalt des Angeklagten zweifelte an einer ordnungsgemäßen Verteidigung, wenn es ihm nicht möglich sei, vorab die Protokolle von Telefonüberwachungen lesen zu können.

Da die Kammer jedoch bereits am ersten Verhandlungstag eine milde Strafe signalisiert hatte, legte der Angeklagte schließlich ein weit gehendes Geständnis ab. Das wirkte sich ebenso zu seinen Gunsten aus, wie die Tatsache, dass er bislang nicht vorbestraft war, er selbst drogensüchtig ist und die gehandelte Ware nicht nur zu einer so genanten weichen Drogenart gehört, sondern auch von ausnehmend schlechter Qualität war.