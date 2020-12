Duisburger Familie machte Weihnachtskarten zur Tradition

Duisburg Seit neun Jahren entstehen im Keller von Familie Blauert in Duisburg einmalige Weihnachtsgrußkarten. Der Spaß steht im Mittelpunkt.

Da möchte man tatsächlich gerne zum Familien-, Freundes- oder Arbeitskollegenkreis von Familie Blauert gehören, um pünktlich zu Weihnachten auch so ein schönes Exemplar im Briefkasten zu haben. Die kleinen Fotokunstwerke sind nämlich nicht in Berlin, New York oder sonst wo in einem teuren Fotostudio entstanden. Sie kommen allesamt aus Rumeln.

Ok, ein kleines Fotostudio gibt es schon, aber da passen maximal vier Leute rein und es ist auch kein Industrieloft, sondern der blauertsche Keller. „Um den Platz ringe ich immer mit meinem Mann, denn der möchte den Keller eigentlich anders nutzen“, erzählt Miriam Blauert. Sie ist die Frau hinter der Linse und Teil des dreiköpfigen Kreativ-Teams, das die Fotoshootings plant und durchführt.

Weihnachtsgrußgarten aus Duisburg: Planungen starten im September

„Das fing alles vor neun Jahren mit meiner Tochter Emilia an. Fotografieren ist mein Hobby und ich wollte einfach schöne Weihnachtskarten an die Familie verschicken“, schildert die Erzieherin die Anfänge des Spektakels, das heute schon Mitte September geplant wird. Mit an Bord sind ihre beiden Cousinen Desiree und Romina und deren Kinder, die sich auch jedes Jahr darauf freuen, in Tante Miriams Keller schöne Fotos machen zu dürfen. Während Model Emilia anfangs noch allein posieren musste, hat sich die Familie mittlerweile vergrößert und sie hat jetzt Unterstützung von Thilo (7), Seran (5) und Thorge (4). Alle sind sie schon seit ihrer Geburt mit dabei und demnach doch irgendwie kleine Profis.

Auch wenn die Shootings tatsächlich vom Ablauf her wenig mit professionellen Aufnahmen zu tun haben. „Wir lassen meist die Kinder entscheiden, was sie machen wollen und geben nur den Rahmen vor“, erklärt Miriam weiter. Dieses Jahr hat die 42-Jährige beispielsweise eine weiße Fotobox gebaut, in der die Kinder spontan einen Tannenbaum mit hineingenommen haben. „Schwierig waren die Aufnahmen mit den Säuglingen. Ein lachendes Baby vor die Kamera zu bekommen kann dauern“, erinnert sie sich. Da wurde dann auch schon mal ein bisschen mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop nachgeholfen, indem die umstehenden Engel einzeln abgelichtet und dann gemeinsam montiert wurden.

Weihnachtsgrußkarten: Der Spaß steht im Vordergrund

Photoshop ist Miriams zweite Leidenschaft und gehört ja heutzutage auch zur Fotografie irgendwie dazu. Das Ganze ist natürlich eher ein Familienritual geworden, bei dem wirklich der Spaß und das Zusammensein absolut im Vordergrund stehen. Meist nicht planbar sind auch die Spontanauftritte von Familienhund Diva. Das Tier liebt die Shootings und drängelt sich ganz oft zwischen die Kinder, um ganz nah mit dabei zu sein.

Das 2015-Foto war beispielsweise ursprünglich ohne Schlittenhund geplant, allerdings war Diva nicht dazu zu bewegen, das Set zu verlassen, bekam kurzerhand eine Weihnachtsmütze übergestülpt und fungiert nun als super Schlittenhund. „Andere treffen sich zum Keksebacken, wir machen Fotos“, bringt die Hobbyfotografin die Sache auf den Punkt.

Corona: In diesem Jahr musste ein Hygienekonzept her

Das war dieses Jahr natürlich leichter gesagt als getan. Also musste auch noch ein Hygienekonzept her, um sicherzustellen, dass man sich nicht gegenseitig ansteckt. „Normalerweise schreiben wir die Karten später auch gemeinsam, Essen dabei was Leckeres und haben einfach einen schönen Familientag gemeinsam.“ Das musste dieses Jahr natürlich ausfallen. Auch verteilt wurde nicht wie sonst gemeinsam im Auto, sondern im Alleingang.