Duisburger Forscher untersuchen Staub und Wind auf dem Mars

Duisburg Ein internationales Forscherteam untersucht Staub- und Eiswolken auf dem Mars. Beteiligt sind auch Astrophysiker der Uni Duisburg-Essen.

Der Mars ist zwar der direkte Nachbar zur Erde, und doch ist vieles auf dem roten Planeten rätselhaft. Etwa die großen Staub- und Eiswolken, die über die karge und zugleich faszinierende Mars-Oberfläche ziehen. Ein internationales Team, zu dem auch Physiker der Universität Duisburg-Essen (UDE) gehören, will einige dieser Wissenslücken schließen. Das Projekt RoadMap wird von der Europäischen Union (EU) über das Programm Horizon 2020 für drei Jahre mit rund 1,5 Mio. Euro gefördert.

Kaum ein anderer Planet unseres Sonnensystems ähnelt der Erde so wie der Mars, deshalb interessiert sich die Weltraumforschung besonders für ihn. Raumsonden und Lander kundschaften schon seit über 50 Jahren den Mars aus. Richtig einladend ist er nicht: von Vulkanen und Kratern zerfurcht, auf dem Boden und in der Atmosphäre rostiger Staub. Es ist Eisenoxid, das die Oberfläche rot färbt.

Duisburger Astrophysiker: Menschen können bald den Mars betreten

"Die Vorstellung ist schon witzig, dass der Mensch nach dem Mond in absehbarer Zeit auch diesen Planeten betreten wird", sagt Prof. Dr. Gerhard Wurm, Astrophysiker und Marsforscher am Uni-Campus Duisburg. „Der Mars ist noch nah genug, um hinzukommen, und technisch machbar ist es auch, obwohl es in Sachen Atmosphäre und Temperatur hier und da extrem ist. Kalt und sehr trocken ist es, und immer und überall ist Staub." Der sei fürs Klima auf dem roten Planeten viel wichtiger als es der Staub für die Erde ist, sagt Wurm.

Denn der Mars-Staub wird von atmosphärischen Winden um den Planeten verteilt und heizt in Form von Stürmen und Wolken das Wetter auf oder kühlt es ab – je nach Jahreszeit. Zu wenig weiß man noch über diesen Kreislauf und auch über die Eigenschaften der Staubpartikel selbst. Wie beginnen, wachsen und enden Staubstürme, die manchmal den gesamten Planeten einhüllen? Wie beeinflussen die Verwirbelungen die Atmosphäre? Das sind zwei der Fragen, die im Projekt RoadMap geklärt werden sollen.

Forscher haben bereits die marsianischen Staubteufel untersucht

Die Duisburger Astrophysiker um Gerhard Wurm haben bereits zu marsianischen Staubteufeln geforscht – das sind besonders heftige Stürme, die bei gutem Wetter entstehen. „Wir untersuchen, wie sich kleine Einschläge auf der Marsoberfläche auswirken, wie Staub in die Atmosphäre gelangt und ob elektrische Aufladung auch auf dem Mars eine Rolle spielt. Denn diese kann auf der Erde in Staubstürmen imposante Blitze auslösen.“

Das UDE-Team wird dafür in Windkanälen, im irdischen Labor und wohl auch im Parabelflug unter echter Mars-Schwerkraft experimentieren. Die Gravitation ist nur ein Drittel so groß wie die der Erde. „Der Mars“, freut sich Prof. Wurm, „ist ein krasser Planet und für uns einfach ein supercooles Forschungsfeld.“

>>> PROJEKT MIT PHYSIKERN UND INGENIEUREN AUS VIER NATIONEN

Die Projektbezeichnung "RoadMap" steht für „ROle and impAct of Dust and clouds in the Marsian AtmosPhere“. Physiker und Ingenieure aus vier Nationen arbeiten zusammen.

Sie kommen von der Universität Duisburg-Essen, dem Königlich-Belgischen Institut für Weltraum-Aeronomie (BIRA-IASB), das auch die Projektleitung hat, sowie von der dänischen Universität Aarhus und von zwei spanischen Instituten.