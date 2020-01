Duisburger fuhr 25 Jahre lang immer wieder ohne Führerschein

Es gibt Straftäter, die sind offenbar völlig unbelehrbar. Dies trifft wohl auch auf einen 60-jährigen Duisburger zu, der seit 1994 immer wieder wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt wurde. Am 5. Februar 2019 war er in Rheinhausen bei einer Verkehrskontrolle erneut am Steuer eines Autos erwischt worden. Dabei lief seine Führerscheinsperre noch bis August dieses Jahres. Vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz hätte das beinahe zu einem weiteren Gefängnisaufenthalt geführt.

Die Tat gestand der Angeklagte unumwunden ein. Für die Vorgeschichte benötigte der Strafrichter mehr Geduld. „Ich bin 1989 als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen“, begann der Angeklagte. Langatmig schilderte er die Geschichte seines Scheiterns in Sachen Führerschein. „Man hat damals meinen polnischen Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umgewandelt“, so der 60-Jährige.

Doch erst bei einer Kontrolle drei Jahre später sei aufgefallen, dass die nur vorläufig und längst abgelaufen war. Um eine neue hatte er sich nie ernsthaft bemüht, außer in einem Fall, in dem er beim so genannten Idiotentest durchgefallen war.

Angeklagter darf frühestens im August 2021 einen Führerschein machen

Beinahe genüsslich verlas der Richter das Vorstrafenregister des Angeklagten. Der war schon wegen kleinerer Diebstähle, Betruges und Steuerhinterziehung verurteilt worden. Doch mehr als die Hälfte der 20 Eintragungen hatten Verurteilungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zum Inhalt. Schon mehrfach hatte der Angeklagte deshalb hinter Gittern gesessen.

Nur aus zwei Gründen gab ihm der Strafrichter eine allerletzte Bewährungschance: Der 60-Jährige hat einen Job und lebt auch ansonsten in geordneten Verhältnissen. Und nach der vorletzten Verurteilung hatte er eine dreijährige Bewährungszeit ohne neue Tat durchgestanden.

Das Bekenntnis des Angeklagten, er wisse nun ganz genau, dass er nicht fahren dürfe, so lange er nicht endlich einen neuen Führerschein gemacht habe, nahmen Staatsanwalt und Richter befriedigt zur Kenntnis. Allerdings darf der 60-Jährige das nun frühestens ab August 2021 versuchen. Die Sperre wurde nämlich noch einmal um ein Jahr verlängert.