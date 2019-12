Duisburger Gentlemen`s Club gibt Grünkohl an Bedürftige aus

Nicht weit vom Weihnachtsmarkt entfernt haben am Sonntagnachmittag die Herren vom Gentlemen`s Club Duisburg ihre Pavillons zwischen die schwebenden Rasenflächen am König-Heinrichplatz gesetzt. Sie hatten eine gute Tat im Sinn.

Die etwa 30 Männer, deren Zusammenschluss aus einem Kegelclub hervorging, wissen, wie man es sich gut gehen lässt. Man hört sie gelegentlich über Frühschoppen, Partyschiffe und gute Zigarren schwärmen. Aber sie denken nicht nur an sich. Im zweiten Jahr haben sie nun in der Vorweihnachtszeit ein Charity-Essen für Bedürftige in der Duisburger City ausgerichtet.„Wir tun jedes Jahr eine Schüppe drauf“, freut sich Clubsprecher Daniel Rosenbach.

Duisburg: Grünkohl in Restaurant-Küche zubereitet

180 Portionen Grünkohl mit Mettwurst haben die Gentlemen in appetitlichen Warmhaltekesseln angerichtet. Und der wurde nicht etwa beim nächsten Partyservice eingekauft. „Dafür hat unser Clubmitglied Jürgen Köster am Samstag den ganzen Tag in seiner Restaurant-Küche gestanden und gekocht“, erzählt der Clubpräsident Markus Frütel nicht ohne Stolz.

Das Essen wurde in den Pavillons in der City serviert. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Köster ist der Wirt des „Goldenen Hahn“, wo die Gentlemen sich regelmäßig treffen. Einen gelernten Koch in den eigenen Reihen zu haben ist nicht verkehrt. Die Clubmitglieder erweisen sich aber alle auf ihre Weise als nützlich. Ein Mitglied kann die Pavillons und die Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellen. „Man hört ja so viel, wie schlecht es manchen Leuten geht“, sagt Markus Frütel, „wir wollten nicht bei den Überlegungen stehenbleiben, was man alles tun könnte, sondern wirklich etwas Konkretes organisieren.“

Zusammenarbeit mit dem Verein „Gemeinsam gegen Kälte“

Wenn 30 Freunde, von denen die meisten Geschäftsleute sind, ihre Energien, Ideen und ihr Material bündeln, dann schaffen sie mehr als einer allein. Nur an die Leute ranzukommen, die eine kostenlose Mahlzeit zu schätzen wüssten, ist gar nicht so einfach. Die Gentlemen arbeiten deshalb mit Organisationen, wie dem Verein „Gemeinsam gegen Kälte“ zusammen, um ihr Angebot bekannt zu machen. „Wir sind aber auch Sonntagmorgen noch extra in der ganzen Innenstadt unterwegs gewesen und haben die Leute persönlich angesprochen und unsere Einladungsflyer verteilt“, erzählt Daniel Rosenbach. Bärbel Ebert, die sich selbst als ehrenamtliche Streetworkerin vorstellt, ist mit einigen Leuten vorbeigekommen, die sie in ihrem neu gegründeten Verein City Wärme betreut. Ein Verein sei doch seriöser als eine Facebook-Gruppe, findet sie.

Von Duisburgern auf die Beine gestellte Hilfsangebote boomen. Die Bemerkung über die Seriosität lässt vermuten, dass es unter den privat gegründeten Hilfsgruppen, von denen sich mindestens zwei am Schäferturm treffen, durchaus Konkurrenzdenken herrscht. Die Gentlemen mit ihrem jährlichen Charity-Essen sind davon unberührt. Die eine Hälfte von ihnen plaudert am Stand mit den Gästen, die sich Nachschlag holen. Die andere Hälfte denkt in der Weihnachtszeit schon weit voraus ins nächste Jahr und plant ihren Karnevalsfrühschoppen. Der ist nämlich eine der Haupteinnahmequellen für das Geld, das sie dann im nächsten Jahr für die Armen und Hungrigen in Duisburg ausgeben können.