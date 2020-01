Der Theater-Jugendclub „Spieltrieb“ bereite eine neue Inszenierung vor. 17- bis 23-Jährige, die Lust auf Theater haben, kommen zum Kennenlerntag am Montag, 3. Februar.

„Spieltrieb“ erarbeitet Bertolt Brechts berühmtes Stück „Der gute Mensch von Sezuan“, das am 30. April Premiere im Foyer III im Theater Duisburg hat. Mitmachen kann, wer auch genügend Zeit mitbringt, bei allen Proben (intensiv in den Osterferien) und Vorstellungen dabei sein zu können. Das erste Treffen ist am Montag, 3. Februar, 18 bis 22 Uhr im Stadttheater, Treffpunkt unter den Säulen. Die Teilnahme ist kostenlos, am besten Trainingsklamotten mitbringen.

Mehr als 70 „Spieltrieb“-Projekte in 15 Jahren

Schauspiel-Intendant Michael Steindl gründete vor 15 Jahren den Jugendclub „Spieltrieb“. Seitdem fanden bereits mehr als 70 Projekte mit rund 240 jungen Spielern statt. „Auf der einen Seite ist es uns sehr wichtig dass wir wirklich für alle jungen Leute offen sind, die genügend Zeit und Engagement für eine Produktion mitbringen – da sind wir wirklich eine große Familie, die alle mit ausgestreckten Armen herzlich willkommen heißt“, so Steindl über seine Jugendtheater-Philosophie. „Auf der anderen Seite begleiten wir immer wieder besonders leidenschaftliche und talentierte Spieler auf dem Weg in die Professionalität.“ Etliche Jugendclub-Teilnehmer studieren später Schauspiel oder Regie und können anschließend in Duisburg Projekte realisieren.

Der Schauspieler und Jung-Regisseur Jonas Schütte inszeniert

Das Brecht-Stück dreht sich um die Frage, ob man ein guter Mensch sein kann – und wo man Abstriche machen muss, um nicht unterzugehen. Jungregisseur Jonas Schütte leitet das Projekt „Wir werden uns gemeinsam dem großen Thema dieses Stückes nähern, diesem Dilemma, dass wir in unserer Gesellschaft ganz regelmäßig vor die Wahl gestellt werden, uns entweder um uns selbst oder um andere zu kümmern. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, gilt man entweder als Egoist oder geht selbst vor die Hunde.“

Schütte inszenierte er zuletzt das Jugendclub-Projekt „Ein Augenblick vor dem Sterben“ und ist zudem im März beim Akzente-Theatertreffen mit dem Monolog „Der Weg zum Glück“ zu erleben.