Duisburger Konzertreihe: Abendmusik erklingt im März viermal

Duisburg-Altstadt. Die Reihe Abendmusik in der St. Josephkirche bietet im März vier kostenfreie Konzerte. Es geht etwa um die Fastenzeit, um Frühling und Beethoven.

Die Veranstaltungsreihe Abendmusik in der St. Josephkirche bietet diesen Monat vier Wochenendkonzerte.

Organist Dominik Susteck macht am 6. März den Anfang mit Sopranistin Irene Kurka. Foto: Veranstalter

Den Anfang machen am Freitag, 6. März, die Sopranistin Irene Kurka und der Organist Dominik Susteck. In ihrem Konzert zur Fastenzeit wird gemäß dem Kirchenjahr eine „Messe basse“ ohne Gloria aufgeführt, eine Komposition für den Frieden. Ebenfalls wird ein Werk der iranischen Komponistin Farzia Fallah erklingen: Ihr Stück „Verwandeltes Lichtgrün“ ist als Orgelsolo mit erweitertem Sopran komponiert; ein düsteres Stück, dass sich zum Ende hin in weite Sphären öffnet.

Sein aktuelles Cello-Soloprogramm bringt Ludger Schmidt am 13. März mit zum Dellplatz. An dem Abend geht es um die Auseinandersetzung mit der Musik Johann Sebastian Bachs, die Schmidt in seinen eigenen Kompositionen führt und sich dabei durch viele Musikstile inspirieren lässt, darunter avantgardistische Musik und New Jazz.

Orgelkonzert ist dem Frühlingsbeginn gewidmet

Zum Frühlingsbeginn erklingen dann am 20. März, heitere und erfrischende Orgelwerke vom Barock bis zur Moderne. Irene Roth-Halter präsentiert eine Bearbeitung des „Frühlings“ von Vivaldi, das Scherzo des italienischen Komponisten Pasquini über den Kuckucksruf, das bekannte Orgelkonzert „Der Kuckuck und die Nachtigall“ von Händel, Variationen von Fischer über Motive des Frühlings und Orgeltänze aus der Schweiz. Zu Ehren von Beethovens 250. Geburtstag spielt sie zudem das „Adagio“ für eine mechanische Orgel.

Thorsten Töpp ergänzt an der Gitarre Sängerin Marie Stachelhaus beim Konzertabend am 27. März. Foto: Veranstalter

Das Monatsprogramm schließen Marie Stachelhaus (Mezzosopran, Blockflöte) und Thorsten Töpp (Gitarre) am 27. März ab. Die lyrischen Wunderwerke des elisabethanischen Komponisten John Dowland bilden das Zentrum des Programms, das die beiden gemeinsam weiterentwickeln. Ihnen ist es ein Anliegen, die besondere Poesie der Lieder in intimen Dialog entstehen zu lassen.

Die gut einstündigen Konzerte der Abendmusik finden immer freitagabends um 19.30 Uhr in der St. Josephkirche am Dellplatz statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker sind willkommen.