Duisburger schreibt über das Leben im Iran und Deutschland

Über Migranten wird viel gesprochen, mit ihnen weniger. Wer einen tiefen Einblick in den Lebensweg eines Duisburgers werfen möchte, der im Iran geboren wurde, sollte das Buch „Der Himmel über der Grenze“ von Said Boluri lesen. Auf 380 Seiten erfährt der Leser viel über die politische Entwicklung im Iran seit 1978, die Flucht einer Familie und das Ankommen in Deutschland.

„Ich bin kein Einzelfall, ich stehe für viele, die aus dem Iran geflüchtet sind“, sagt Boluri, der seine Geschichte teilen möchte. Zwar nennt er sein Buch einen Roman, aber er ist auch Biografie und Sachbuch. Verknüpft Boluri doch das Schicksal seiner Familie mit der politischen Entwicklung vom Vorabend der Islamischen Revolution bis zur Flucht.

Die politisch engagierte Mutter verschwindet im Gefängnis

Das schlimmste Erlebnis seiner Kindheit ist das Verschwinden seiner politisch engagierten Mutter, einer mutigen Lehrerin im Gefängnis und die Ungewissheit, ob sie zurück kehren wird. Schon zuvor hat sein Vater, Offizier in der iranischen Armee, das Land verlassen. Said und sein Bruder werden von Verwandten aufgenommen.

Als die Mutter zurück kehrt – anders als Tausende von Iranern, die im totalitären Mullah-Regime gefoltert und ermordet wurden – ist es keine Frage mehr: Sie müssen flüchten. Es ist ein langer, gefährlicher Weg über Kurdistan in die Türkei, nach Istanbul und schließlich Deutschland. Die Angst fällt von der Familie ab, doch das Leben als Flüchtling in südhessischen Kleinstädten ist hart. Brutal ist es für Said, an der Schule als „Kanake“ nicht nur ausgegrenzt und gedemütigt, sondern auch gejagt zu werden. Nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre blühten ja auch gewalttätiger Nationalismus und Rassismus auf.

Der Duisburger Student erlebt den langen Arm des Geheimdienstes

Schließlich zieht die Familie 1993 nach Duisburg. Said Boluri, der trotz aller Hindernisse das Abitur geschafft hat (auch in dieser Biografie zeigt sich wieder, welch entscheidende Funktion Lehrer haben), schreibt sich an der Universität Duisburg-Essen in Sozialwissenschaften ein. Er engagiert sich in der iranischen Opposition und muss erleben, dass der Geheimdienst einen langen Arm bis Deutschland hat.

Es ist ein faktenreiches, aber auch spannendes Buch, verliert doch die Familie mit Beginn der Erzählung ihre Sicherheit. Es ist eine Geschichte wachsender Unterdrückung und Angst, über die Gefahren der Flucht mit Hilfe von undurchsichtigen Schleppern und Furcht vor der Entdeckung, über die immensen Schwierigkeiten des Ankommens in der Freiheit, die nicht unbedingt Sicherheit bedeutet.

Günter Wallraff beschreibt im Vorwort ein „authentisches“ Buch

Das schildert Boluri einerseits sachlich distanziert, ergänzt das Familienschicksal mit Fakten, beschreibt aber auch seine persönliche Betroffenheit, wenn er als um das Leben seiner Mutter fürchtet, als Schüler in Deutschland wegen mangelnder Sprachkenntnisse als dumm beschimpft wird oder sein eigenes Leben bedroht sieht. Der Enthüllungsjournalist und Schriftsteller Günter Wallraff schreibt im Vorwort: „Die Stärke dieses Buchs ist seine Authentizität, ja Intimität.“

Dass Said Boluri heute im Verein Sidekick, den er mit einem Freund vor zwei Jahren gegründet hat, Kindern und Jugendlichen mit familiären, sozialen oder schulischen Problemen hilft, hat sicher auch mit seiner Biografie zu tun. Und mit seiner Erkenntnis: „Jeder hat ein Trauma, man muss dann aber über seinen Schatten springen und sagen: Ich bin kein Opfer.“