Duisburger Stadtwerketurm leuchtet zu Weihnachten rot-weiß

Der Duisburger Stadtwerketurm wird Heiligabend in rot-weiß illuminiert.

Duisburg. Der Duisburger Stadtwerketurm wird zu Weihnachten rot-weiß beleuchtet und wird so zur größten illuminierten Weihnachtskerze der Stadt.

Zum dem diesjährigen außergewöhnlichen Weihnachtsfest haben die Stadtwerke sich einen besonderen Gruß an die Duisburger ausgedacht: Der , der für gewöhnlich grün leuchtet, wird mit Einbruch der Dunkelheit am Heiligen Abend rot und weiß illuminiert.

Die Landmarke grüßt so als größte Weihnachtskerze der Stadt, wie die Stadtwerke mitteilten. Diese besondere Beleuchtung soll auch in den Nächten des ersten und zweiten Weihnachtstags erstrahlen. Seit dem 6. Dezember 2018 leuchtet der Stadtwerketurm in Hochfeld nach 970 Tagen Dunkelheit wieder weithin sichtbar im altbekannten Grün. Die Beleuchtung war im April 2016 zwischenzeitlich abgeschaltet worden.

Stadtwerketurm: Duisburger Wahrzeichen erhielt Lichtdesign-Preis

Mittlerweile ist die Lichtkunst sogar prämiert: Das von geplante und umgesetzte Beleuchtungskonzept wurde 2020 mit dem in der Kategorie ausgezeichnet.

Die bestehende Lichtinstallation entsteht durch eine Kombination aus verschiedenartig geformten LED-Lichtkörpern, darunter 180 Strahler und 256 Meter Lichtlinien. Sie illuminieren die filigrane Stahlkonstruktion des Stadtwerketurmes. Um die Leuchtmittel mit Strom zu versorgen, waren 4500 Meter Kabel notwendig, 2400 Meter davon in der Vertikalen innerhalb der Aufzugröhre in der Mitte des Turms.